Han tar över golfrestaurangen – och satsar på bättre klubbliv: "Folk kommer bli som marskatter"

Just nu är golfbanan i Hofors ett vinterparadis. Skidåkarna löper kors och tvärs över fairway. Någon susar fram på spark över Stor-Göskens is. Men under snön, och inne på restaurangen, förbereds golfsäsongen.

– Vi har lagt om banan. Nu slutar den precis bakom restaurangen. Inne flyttar vi shopen och gör en gemensam entré. Det här ska bli en samlingspunkt, säger Christer Björn från Hofors golfklubb.

– Man ska kunna köpa peggar, en tröja, kaffe och dagens lunch på samma ställe, säger Christer Thuresson, som nyligen har tagit över restaurangen.

Det har varit många krögarbyten på golfbanan de senaste åren. Restaurangen har sedan 2019 drivits av Katarina Dilén, Folkets hus i Hofors, Epabaren och av ett företag från Falun.

Christer Thuresson har haft restauranger i Hofors tidigare.

– I mitten av 90-talet var jag vid Edsken. Senare hade jag Gillestugan som låg där Systembolaget är idag. I golfklubben har jag varit medlem i 23 år. Det passar väl att hamna här när man är både gammal golfare och gammal krögare, säger han.

Hur menyn ska se ut är ännu inte bestämt. Den ska passa både golfspelare och gäster som inte alls vill spela golf.

– Vi ska servera dagens lunch. Sedan behöver vi en golfmeny med snabblagad mat – kanske pytt i panna och hamburgertallrik kan passa. Till kvällarna vill vi ha en à la carte-meny för de som vill sitta längre, säger Christer Thuresson.

Christer Björn, som är engagerad medlem i golfklubben, har ett till önskemål.

– Det behöver nog finnas mackor också, golfare vill ofta kunna köpa med sig någonting, säger han.

Än så länge är renoveringen i centrum. Den här dagen målar Roger Carlsson panel medan Tommy Söderlund river bort gammal inredning från väggarna.

Hofors golfklubb vill hålla liv i traditionen att öppna banorna ovanligt tidigt. De siktar på första veckan i april, till dess ska allt vara klart.

Golfspelandet ökade överallt förra året.

Att starta en ny restaurang nu, när branschen sliter ont under pandemin, kan verka våghalsigt. Christer Thuresson tror att läget på golfbanan är en fördel.

– Golfspelandet ökade överallt förra året, här i Hofors blev det fler spelare och fler medlemmar. Det kommer nog att fortsätta. Sedan får vi se vad som händer. När vaccineringen når många tror jag att folk kommer bli som marskatter. Man längtar ut, säger han.