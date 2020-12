Han var chef när Hoforshallen förfulades: "Svåra beslut men ännu svårare att få budget av politikerna"

Hej

Har läst ditt reportage om Hoforshallen och det är en hel del som behöver kommenteras.

Detta är inget försvar men med yttersta ansvaret för verksamheten på fritidsanläggningarna 1993-2017 finns det skäl till många påpekanden.

Under tiden 1994-2001 var Hoforshallen ifrågasatt om den skulle vara kvar eller läggas med. Svåra år då verksamheten var ökande för varje år med gymverksamhet på allas läppar. Brandmyndigheterna krävde fler utrymningsvägar både från gymmet i källaren och från läktare i idrottshallen, därav aluminiumdörren i glaskorridoren.

De stora fönstren i idrottshallen blev klädda både på utsidan och insidan pga att ungdomar slog sönder fönstren, med stora glaskostnader varje gång. Samtidigt var det allergier hos skolbarnen som gjorde sitt att det var ett enkelt beslut. När vi tvättade gardinerna klagade idrottslagen och badmintonspelarna att de blev bländade av solen då väggen är mot väster.

Att det blev ett förråd framför konstverket var ett svårt beslut men det var ännu svårare att få budget av politikerna att bygga förråd på idrottshallens baksida. Vissa gympalärare kände sig också trångbodda.

Ombyggnaden i Simhallen var ett politiskt beslut i slutet på -80 talet som gjordes med snål budget och därav blev resultatet inte estetiskt bra.

Skylten på Hoforshallen är värd en egen kommentar. Ursprungstexten var stora bokstäver i plåt med neonrör med blå text. Under andra halvan av 90-talet kunde vi köpa in nya handblåsta neonrör, från en glasblåsare i Småland. Tyvärr så fick vi inte några fler in på 2000-talet, då mannen hade slutat blåsa av åldersskäl. Detta gjorde att de trasiga vart efter togs ned. Det såg inte trevligt ut med blått lyse på en del bokstäver och svart på andra. Samtidigt var många bokstäver sönderrostade i botten.

Resultatet blev att en skylt med blå text blev uppsatt med riktad belysning. Ja det var inte som jag kom ihåg skylten från invigningen i mars 1966. Men den var hel och lyste Hoforshallen i blå text.

Ja som du ser har jag många minnen efter ett helt liv i idrotten och många år i kommunens tjänst. Ha det gott som vi säger på Västkusten!

Mvh

Rolf Larsson, Fd Fritidschef i Hofors kommun

Kulturredaktörens kommentar

Vad glad jag blir av ditt mejl, Rolf. Så här ska en lokaltidning fungera.

Jag anar att du känner dig en smula angripen. Det var inte min mening med reportaget. Att hallen har negligerats är förstås ett delat ansvar, och resultatet av många politiska beslut. Meningen var att lyfta fram en pärla och få igång en diskussion.

Jag hoppas nu att fler medborgare i Hofors får upp ögonen för sin guldklimp till hall, och funderar på om rätt prioriteringar har gjorts.

I den bistra kommunala verkligheten måste ju alla investeringar vägas mot varandra. Är det värt att satsa de skattepengar som krävs för att hålla hallen i fint skick? Är det rent av värt att försöka återställa den bit för bit?

För att kunna föra en sådan diskussion måste man först och främst veta vad det är man har. Det hoppas jag att reportaget kunnat bidra till.

