Hanvikens förlust gör att det lever för Strömsbro – som lånat in Ljungkrantz från Brynäs: ”Kommer bli skitbra”

Det blev en nervös väntan för Strömsbro under söndagskvällen. För att ha chansen att nå AllEttan krävdes att Hanviken förlorade hängmatchen borta mot Visby/Roma.

Och efter siffrorna 3–1 i Gotlandsfavör står det klart att Rallarbo nu har det i egna händer. Men då krävs det att man slår Hudiksvall hemma på onsdag.

– Nu har vi allt i egna händer. Och bara oss själva att skylla om vi inte tar den här chansen vi fick nu, säger tränaren Christofer Eriksson, som följde matchen på TV hemma hos sportchefen Johan "Gnidan" Wennberg.

Då kan man tänka sig att han också är ganska nöjd?

– Jo, han är jäkligt nöjd. Men fortfarande, vi ska göra vårt jobb också. Det kommer inte gå av sig själv mot Hudik, för de kommer bjuda oss på en fruktansvärt tuff match. Vi kommer slå ur underläge mot dem, säger Eriksson som även bjuder på en liten nyhet:

– En liten positiv grej är att vi lånat in Alexander Ljungkrantz från Brynäs.

Stortalangen Ljungkrantz har tränat en hel del med Brynäs herrlag under säsongen. Men det har blivit skralt med istid för honom under matcherna. Och med tanke på att juniorverksamheten ligger på is (...) har 18-åringen istället tränat med Strömsbro.

– Han har gjort två träningar med oss nu och blir med i matchen mot Hudik.

Det blir ett fint tillskott för er.

– Ja, han har sett fin ut på träningarna. Får han bara göra nån till träning och komma in i det här så kommer det bli skitbra.

Det blir direkt in i hetluften för Ljungkrantz mot Hudik. Matcher som brukar tända till i vanliga fall, än mer så nu när det gäller så mycket för Strömsbro.

– Så är det. Vi har chans att hamna på samma poäng som Hudik som var storfavoriter till att vinna serien. Så det är en målsättning att komma ikapp dem också, säger Eriksson.

Strömsbro får skicka en blomkvast till förre Brynässpelaren Adrian Elefalk, nu i Visby/Roma, som stod för ett mål och ett assist.

– Ja, det var ett riktigt fint mål han gjorde, det var skönt, säger Eriksson.

Visby/Roma–Hanviken 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)

Strömsbro–Hudiksvall, sista omgången, onsdag 6 januari, 16.00, Testebo.