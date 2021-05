Här är årets viktigaste lokala släpp hittills – och nöjesredaktörens omdömen

Avra & Ida Long

I ett utskick från skivbolaget Lamour i vintras kallades Avra och Ida Long "det mittmediaälskade samarbetet". Fel var det inte. Den avskalade och dämpade framtoningen har något hypnotiskt över sig, nyaste låten "Chasing you wasted" är inget undantag. Jag hoppas att låtarna blir så pass många att det slutar med ett helt album.

Carl Storm

Österfärnebobon Carl Storms produktionstakt är något av avundas. På löpande band producerar han bräckliga fina popörhängen som är som gjorda att användas i Youtubevideos om livet. Det finns redan 11 stycken uppe på Spotify under 2021. Arbetarbladet träffade honom förra hösten då han precis startat musikföretag då hans låtar fått ett uppsving i antalet lyssningar.

Christoffer Jonsson

Stigslundskillen Christoffer Jonsson nådde inte hela vägen fram som årets nykomling i Local Heroes men vann nyligen Imagine Gävleborg. Han ska med andra ord representera länet under nationella tävlingen som avgörs under helgen som pågår. I år har han bland annat släppt den smäktande powerballaden "Thrive". Det råder inga tvivel om att Christoffer har siktet inställt på popstjärnestatus när man lyssnar.

Christopher Andersson Bång

Gästriklands mest notoriske vis- och folksångare tar i vanlig ordning avstamp bland stålverk och bruk och för rättvisa och solidaritet i hans nya låtar på albumet "Segervittring". Given lyssning för riktiga arbetande gästrikar.

Clara Mae

Gävles popdrottning – det får man väl ändå kröna Clara Mae till – har äntligen släppt något på svenska igen. "Någon annan" heter låten och har ett liknande tema som Molly Sandéns aktuella hit "Nån annan nu" lustigt nog. Det är dock tvivelsutan två olika låtar och bara ett aning uppseendeväckande sammanträffande.

C-Joe

Charles Joe Koroma från Gävle har släppt låten "Love on the dancefloor" och trots att den inte varit ute särskilt länge är den redan hans klart mest lyssnade via Spotify. Som medlem i musikkollektivet G-Force har han haft vissa framgångar men kanske lyfter soloproduktionen nu på allvar med denna dancehall-hit.

De andra

De andra är ett än så länge anonymt band från trakten som hunnit med att släppa tre låtar, "Kom tillbaks", "Lusten", och "Hur många gånger kan en människa älska?". Bandnamnet skvallrar om Kent-influenserna. Melodin i "Hur många gånger..." skvallrar om att de har lyssnat på Eurythmics "Here comes the rain again".

Den Allvarsamma Leken

För låtar som "Söndag" och "Det är som det är" har Sandvikenbandet Den Allvarsamma Leken prisats i Local Heroes-sammanhang tidigare. Efter lite dribbel med jullåtar är de tillbaka med en riktig, "Länge nog" heter den och bandet håller den inslagna vägen. Solklara Amazonvibbar.

Desertörerna

Desertörerna är inte ensamma med greppet att göra en "karantänrelease". "Life in Quarantine" följer bandets välkända recept till punk och pricka, de är som ett vandrande kärt återbesök hos svensk punkrock under 70- och 80-tal. Ja, för de som var med på den tiden alltså. Vi andra kan bara föreställa oss att det är på det viset.

Eurotix

Apropå 80-talet. Radioprofilen och låtskrivaren Larry Forsbergs projekt med Dennis Alexis Hellström är nog ett av de med mest passion lokalt. I deras alster hittar du alltid pur kärlek för 80-talssoundet. Lökiga mängder schlager? Absolut. Men nördig charm och hooks finns det helt hälsosamma mängder av. Lyckopillret "Love take me higher" på senaste EP:n är svår att värja sig för.

Illumin8

Det går kort tid mellan låtsläppen från globetrottern och rapparen Jon "Illumin8" Dahlberg just nu. Det har blivit sju stycken bara på den här sidan nyårsafton. Troligtvis är det bara en tidsfråga innan allt bakas ihop till ett nytt album. En låt som sticker ut i sällskapet är "Fratello".

Le Lac Long 814

Duon Daniel Östersjö och Bengt Söderhälls musik skapas utifrån den senares poesi och förvandlas till något så franskt att en undrar om riktiga fransoser kan uppnå den här nivån av franskhet. Jag är själv inte frankofil och sitter inte på svaret. Men vem vill inte sitta på en taverne och lyssna till detta?

Maneten

David "Maneten" Holm har släppt fler volymer av "Remakes and remodels" där andra musikskapare fått ge sig i kast med att remixa hans musik. Art Alfie-remixen av "Love and bass" har växt till en smärre underground-succé med över 100 000 streams på Spotify. Måstelyssning om du intresserar dig för det lokala. Art Alfie är för övrigt en Stockhomsbaserad houseproducent och DJ men ursprungligen från Gävle.

Mangoo

Local Heroes-vinnaren för Årets solo, Mangoo, har släppt ännu en banger under 2021. "Say it right" är en omstöpning av Nelly Furtado-klassikern med samma namn. Floorfiller-potential, tveklöst.

Men On The Border

Syd Barrett-tolkarna från Sandviken fortsätter att sprida gospeln om den fascinerande Pink Floyd-originalmedlemmen. Nu med ett nytt album som fått titeln "Blackbirds". Mest av allt ser vi dock framemot att de kan framföra alltihop inför publik en vacker dag, det brukar vara sevärt.

Nonsa

De lyckades aldrig charma Local Heroes-juryn även om de var nominerade i flera kategorier. Kanske är de ännu lite för oslipade tekniskt för tränade juryöron men för undertecknad är de självklara hitsmeder och Simon Fernströms sång påminner om en ung Thåström. Låten "Bergen av skugga" från tidigare i år rekommenderas starkt.

Seqtor 12

Ska jag utse något till det starkaste släppet från trakten i år hittills är det Seqtor 12 och albumet "Medals". Det är ännu ett kvitto på att Gästriklands blomstrande elektroniska scen står sig på internationell nivå. Skivan borde nötas av alla som gillar att stå och gunga i takt i en källare med blinkande ljus och bas natten lång. Själv nöter jag låtarna "Cabin St" och "Active Illumination". Bakom står för övrigt William Reidler, som bland annat känns igen från Kontrast-kollektivet på senare år.

Signe Lindbäck - Feelings in Disguise

Sungen - En livsstil i kris, You wanted the bäst...

Solen - Mitt nya liv

Lisa Björänge Quintet - For life

The Fruitfakes - Sätra by night revisited