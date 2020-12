Här är Geflespelarnas snittbetyg efter säsongen: ”Han får stilpoäng”

Kriteriet för att få ett snitt i denna lista är att man måste betygsatts i minst fem matcher, därför faller några spelare bort.

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig.

1. Isac Lidberg (fw) Startat: 23 Inbytt: 2 Mål: 19. Varningar: 3.

Snittbetyg: 3,96.

Föga förvånande är det Gefles centertank Isac Lidberg som vunnit betygsättningen efter en strålande säsong. Hade förmodligen gjort ännu fler mål om inte skadan hållit honom borta i ett antal matcher under sommaren. Nu stannade han på imponerande 19 mål på 23 starter. Frågan är om Gefle får behålla honom till nästa säsong? Har ett år kvar på kontraktet och trivs i klubben. Men kommer det ett anbud från högre serier kanske 21-åringen - som debuterade i allsvenskan som 16-åring - tänker om?

2. Axel Norén (b) Startat: 13 Inbytt: – Mål: 2 Varningar: 4.

Snittbetyg: 3,77.

Inledde säsongen lysande och nickande in avgörandet i hemmapremiären mot Team TG i 84:e minuten. Noterades för ytterligare ett mål borta mot Luleå när Adrian Haaranens skott styrde på Noréns lår och in. Given i startelvan så länge han tillhörde GIF, men när lönen kom in på kontot 25 augusti så köpte allsvenska Falkenberg loss honom. Där står han noterad för tio matcher och ett mål.

3. Iu Ranera Grau (mf) Startat: 16. Inbytt: 1. Mål: 3.Varningar: 2.

Snittbetyg: 3.71

Den 26 augusti släppte GIF bomben: Iu Ranera Grau var klar för en återkomst i klubben resten av säsongen. Han hade inte spelat fotboll på ett drygt halvår men visade kvaliteten direkt. Katalanen orkade 45 minuter i debuten mot Nyköping men det räckte. Då hade 25-åringen redan spelat fram till Isac Lidbergs två mål i 3–2-segern. Den duon hittade kemin direkt. Ranera fortsatte sedan att leverera till både Lidberg och totalt sett. Vi minns gärna den fina frisparken borta mot Haninge. En match han för övrigt blev tvåmålsskytt i.

4. Tim Markström (mv) Startat: 28 Inbytt: –. Varningar: 4.

Snittbetyg: 3.61

Tvåmetersmannen Tim Markström har stått stabilt längst bak i alla matcher utom två. Någon blunder har det blivit då spelet med fötterna lämnar en del att önska, men har överlag varit en viktig sista utpost i det unga GIF där Markström sticker ut med sina 34 år. Matchen borta mot Frej var "Markan" bäst på planen och inkasserade en 6:a i betyg efter en fenomenal insats i 1–1-mötet.

5. Kevin Persson (b) Startat: 30. Inbytt: –. Mål: 1. Varningar: 1.

Snittbetyg: 3.52.

Mr 100 procent. Mittfältaren som blev mittback har spelat precis varenda minut i Ettan Norra 2020. Det är inget annat än imponerande. Fyllde tomrummet efter Axel Norén galant. Hatten av för coole Kevin som inte verkar beröras av något. Stressar aldrig upp sig och gör det aldrig för svårt för sig. Fick även nicka in sitt första mål i Gefletröjan i sista hemmamatchen mot Karlstad.

6. Albin Lohikangas (b) Startat: 26 Inbytt: –. Mål: 2. Varningar: 5.

Snittbetyg: 3.50.

Alltid spelbar på sin vänsterkant. Alltid. Finslipat det mesta från fjolåret och blir allt vassare. Så pass vass att det i somras kom rykten om att allsvenska ÖFK skulle vara intresserade av Brynäsprodukten. Det blev ingen affär då. Lohikangas kontrakt går ju ut efter säsongen. Har ett stort GIF-hjärta och trivs på hemmaplan. Men spel i högre serier lockar.

(Hamnar före Adrian Bjelkendal Haaranen som har samma snittpoäng pga fler matcher från start).

6. Adrian Bjelkendal Haaranen (mf) Startat: 18. Inbytt: 11. Mål: –. Varningar: 2.

Snittbetyg: 3.50.

Humörspelaren Adrian Bjelkendal Haaranen har kylt ned sig. Och det rejält. Numera är det en coolare Haaranen som klokt tagit sig an den defensiva rollen på mitten. Sliter i det tysta. Alltid glad utanför planen. Hänger en del med Lohikangas då de jobbar på samma företag.

8. Amadou "Yaya" Kalabane (b/mf) Startat: 29. Inbytt: –. Mål: 1. Varningar: 6.

Snittbetyg: 3.46.

Gjuten i startelvan och har visat att han besitter en känslig passningsfot. Har inte varit lika opolerad i år som i fjol. Kan spela både i backlinjen som defensiv mittfältare. Dragit på sig sex varningar, flest i laget. Får stilpoäng för att han cyklar på en vinröd gammal damcykel till träningarna under tiden han övningskör.

9. Sebastian Sandlund (mf) Startat: 24. Inbytt: 1. Mål: 2. Varningar: 3.

Snittbetyg: 3,43.

Kaptenen. Slitvargen. Pådrivaren. Gjorde sin tredje säsong i Gefletröjan och andra som kapten. Har burit manteln han ärvde från Jonas Lantto med bravur. Tar mycket stryk ute på planen. Spelar uppoffrande och med hjärtat. Haft en del problem med skador, ett brutet revben höll honom borta i ett antal matcher. Nu går kontraktet ut. Blir han kvar? GIF ser gärna att han stannar, men det är livspusslet som måste klaffa för Luleåfödde Sandlund.

10. Tshutshu Tshakasua (b/mf) Startat: 18. Inbytt: 5.Mål: 3. Varningar: –.

Snittbetyg: 3,35.

Supertalangen som försvann – men som hittade hem och med det hittade han glädjen. Och visst har det varit roligt att se Tshutshu njuta av fotbollen igen. Han har varit med så länge att det känns som att han är äldre än sina 23 år. Trivs i Gefle, trivs med Bengtsson. Potentialen känner vi till – frågan är hur långt det kan räcka?

11. Jacob Hjelte (fw) Startat: 24. Inbytt: 5. Mål: 14. Varningar: –.

Snittbetyg: 3,29.

Höstens man? Gjorde mål fem matcher i rad och var glödhet i boxen. Hade en lite tyngre vår med skador och frånvaro. När han läkt ihop växlade han upp och gjorde hela 14 mål, men inte bara det. Hjelte var flera gånger djupt nere på mitten i ett defensivt slit med Micke Bengtssons jubel ekande över det tomma Gavlevallen. Hans bästa säsong på seniornivå.

12. Axel Näsholm (mf/fw) Startat: 15. Inbytt: 13. Mål: 1.Varningar: 2.

Snittbetyg: 3,24.

Det tog ett tag innan Näsholm presenterade sig själv. Men när han gjorde det så gjorde han det med klass. Knorrade in ett elegant mål hemma mot Sollentuna. Då sa Micke Bengtsson att han bara hade väntat på det. Åkt in och ut i startelvan. Sliter och krigar, snabb. Väldigt rappt tillslag när tillfälle ges.

13. Måns Berggren (mf/fw) Startat: 3. Inbytt: 22. Mål: 1. Varningar: 3.

Snittbetyg: 3,0.

Ung spelevink med rapp käft. Behöver speltid på seniornivå. Talades om ett lån till division 2-klubben Kvarnsveden i somras. Men pappersexercisen tog för lång tid och lånet rann ut i sanden. Vill mycket och har mycket boll i sig, men är lite för ostrukturerad i dagsläget.

14. Jacob Ejerblad (b) Startat: 15. Inbytt: 8. Mål: –. Varningar: 4.

Snittbetyg: 2,94.

Laglojal slitvarg som inte gör mycket väsen av sig. Drog på sig årets mest solklara straff hemma mot Sollentuna. Nu gjorde inte det så mycket eftersom GIF vände och vann med solklara 6–2.

15. Nisse Nilsson (b/mf) Startat: 17. Inbytt: 9. Mål: 3. Varningar: 1. Utvisning: 1. (Två gula).

Snittbetyg: 2,86.

Premiärmålskytt borta mot Sollentuna med sitt långskott (sneda inlägg?). Löpstark och ofta spelbar. Inte lika gjuten i startelvan som i fjol. Stått för några fina inlägg, bland annat Isac Lidbergs mål med axeln borta mot Team TG. Men har även drällt bort några som landat på kortsidesläktaren på Gavlevallen.

16. Erik Granat (mf/fw) Startat: 23. Inbytt: 4. Mål: 4.Varningar: 2.

Snittbetyg: 2,70.

Den lille liraren med allsvenska meriter var en prestigevärvning inför säsongen. Fick dock en ovan roll på planen som en ytterforward. Passade honom mindre bra enligt honom själv. Helt osynlig i vissa matcher även om han löpte mycket. Bättre under hösten när 25-åringen flyttades ned på mitten igen. Där kom han mer till sin rätt och avslutade riktigt bra.

Fotnot: William Lindkvist (mv), Nils Eriksson, Ibrahim Alhassan, Sebastian Friman, Oskar Karlsson och Emin Gadzo har alla betygsatts i färre än fem matcher.