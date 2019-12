Här är krogarna som får ha öppet till 03 nästa år – men Harrys får nobben

Sedan några år tillbaka har Gävle kommun börjat ge vissa krogar möjlighet att ha öppet lite längre – till klockan tre på natten i stället för två.

Men får att få så kallat 03-tillstånd krävs att man sköter sig och visar att man kan hålla ordning. Enligt kommunens regler får man inte ha fått någon erinran de senaste fyra månaderna och ingen varning det senaste året.

Den regeln gör att Harrys – som är en av de krogar som haft öppet till tre – nu inte får något nytt tillstånd för nästa år.

Krogen fick nämligen så sent som i november en varning efter att kommunens inspektörer vid flera tillfällen noterat att gäster druckit sig så fulla att de inte längre kunnat ta hand om sig själva. Den senaste händelsen var i juli i år.

Politikerna i socialnämndens myndighetsutskott avslog därför på tisdagen Harrys ansökan.

– Gränsen på 12 månader gör att de kan söka nytt tillstånd i juli nästa år, säger myndighetsutskottets ordförande Lars Öberg (S).

Men tre andra krogar beviljades tillstånd.

Hits for you får fortsatt förtroende att ha öppet extra sent, ända till tre. Det är dock under förutsättning att de håller koll på ljudnivåerna och inte håller fönstren öppna.

Echo Night Life – med restaurangen Neo Neo som ska öppna i gatuplan – får också ha extra nattöppet. Där var det dock på håret att man inte klarade kraven. Krogen fick nämligen i våras – när den fortfarande hette Slick City – en varning. Men det var för en händelse julhelgen förra året vilket innebär att de precis klarar ettårsgränsen.

Vou – som nyligen bytt namn från Five och tidigare hetat både Cube och Fenix – håller till i källaren under Anatolien's kolgrill, tidigare Mezopotamya. Krogen får tillstånd till klockan 03 på villkor att man håller koll på ljudvolymen och inte stör de kringboende.

Krogar som får ha öppet till 3

► Hits for you

► Neo Neo/Echo Nightlife

► Vou

Får inte längre ha öppet till 3:

► Harrys

LÄS OCKSÅ: Varning kan slå hårt mot Harrys – får inte fortsätta ha öppet till tre: "Vore konstigt att göra avsteg för en krögare"