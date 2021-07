Här är maffian som startade aktiebolag – och springer ultralångt för småpengar: ”Målet är att kunna ta ut lön”

De har blivit något av ett koncept, trion från Ockelbo, bestående av Elov Olsson, 31, och bröderna Johan och Joacim Lantz, 31 respektive 29 år gamla.

Namnet Ockelbomaffian dök upp på en efterfest i samband med en löpartävling 2017, men först efter att Skotermaffian varit uppe på bordet och skrotats.

Sedan i höstas är namnet registrerat som aktiebolag. Ockelbomaffian AB.

– Det gör det lite enklare, och vi kan göra mer saker. Vi kan anordna läger och såna saker, sälja lite ölglas har vi gjort, sen får vi se vad blir för andra merchandise-grejor, säger Elov Olsson, och berättar att trion är delaktig som coacher på ett löparläger i Chamonix i september.

Men öl och löpning – hör det ihop?

– Ja, men det lär man ändå säga. Det är många löpare som gillar ta en öl efter loppet eller långpasset. Det är fint!

Elov Olsson har 33 procent av aktierna, liksom vd Johan Lantz. Den yngre av bröderna, Joacim, har 34 procent och är den som har koll på finanserna och bokföringen.

Men än så länge rullar det inte in så mycket pengar i företaget, berättar Johan Lantz – som efter åttondeplatsen i Lavaredo Ultra trail i Dolomiterna har målet inställt på en två mil kortare bergslöpning i just Chamonix där han befinner sig nu.

– Det förändras ganska mycket om man vinner de här stora loppen. För det är sponsorpengar och sponsorkontrakt man vill ha. Prispengar ger inte så mycket, säger Johan Lantz.

Vad betyder det för Ockelbomaffian AB att Elov försvarade sitt SM-guld på 100 km från 2019?

– Jag vet inte vad betyder för företaget riktigt, men det är ju kul för oss. Det ger inte mer pengar in, utan snarare mer pengar ut eftersom han behövde resa dit, säger Johan Lantz, som är inne på att det kanske är dags för ett styrelsemöte snart, så att idéer om hur man kan få fler sponsorer kan kläckas.

– Målet är att kunna få in lite mer pengar, så vi kan ta ut lite lön nån gång också. Nu går pengarna till våra resor. Vi fakturerar Hoka, vår första sponsor, en gång om året.

Löparmässigt är styrelseordförande Olsson den av de tre som är mest rutinerad. Och den som gillar att springa längst. Den tidigare extremskidåkaren – han hörde till Sverigeeliten i slopestyle men slutade på grund av en knäskada – har tidigare sprungit 24-timmarslopp och hade varit med på VM senare i år om det inte blivit inställt.

– Hans bästa kvaliteter är att han kan hålla halvsnabb fart skitlänge. Jag tror att det finns planer på att se om han kan slå världsrekordet på 100 miles (lite drygt 16 mil), säger Johan Lantz.

Elovs senaste SM-guld bärgades just tack kvalitén att kunna mala på länge, länge. Han var vid olika tillfällen varvad av löpare, dels Anton Gustafsson, som ett tag ledde med 1,5 kilometer, och dels av Josef Hamberg som smög sig upp efter en långsam start.

Den förstnämnde fick dock kramp och ”tvärbröt” – och Hamberg gick in i den berömda väggen.

– Och då kickade min jaktinstinkt in, säger Olsson, som klockade in på strax under sju timmar och som närmast riktar in sig på 90 km långa Ultravasan som han vann 2017.

Johan Lantz å sin sida försöker specialisera sig på kombinationen långa och kuperade lopp. Det i Dolomiterna var 12 mil långt och med en höjdskillnad på 5,7 kilometer.

– Mitt längsta lopp nånsin och jag är väldigt nöjd bara med att jag slet mig i mål. Sista 25 kilometerna var outhärdligt jobbiga, det blev mest bara att överleva, säger Lantz, som kom i mål efter 13 timmar och 40 minuter.

– Man behöver några såna här lopp innan man kan få till det. Men det är väldigt skönt att loppet i Chamonix bara är 100 kilometer, säger han inför stortävlingen i augusti som är det som ska leda till intäkter för företaget.

Joacim Lantz, den yngsta av de tre, är skadad för tillfället, men är förhoppningsvis med i Ultravasan – som han har goda chanser att vinna.

– Jocke gillar också lite plattare lopp som Elov, men även mer kuperade, så jag tror att han kan vara hur bra som helst på 100 km platt eller på ultravasaliknande lopp, säger storebror Johan – som själv haft sin beskärda del av skador, som när han bröt benet 2015.

– Det brukar ta tio år innan man är som bäst (inom ultralöpning) och nu har det gått tio, men jag kanske har missat fem år av träning. Jag känner mig fortfarande som en nybörjare ibland. Jag hoppas och tror att det finns väldigt mycket potential kvar, för oss alla tre. Jocke började ju ännu senare än mig och är ju yngre.

Hur är konkurrensen mellan er tre?

– Det tänker jag inte så mycket på, jag måste tänka mer på hur jag gör loppen, för att klara av dem så bra som möjligt, säger Johan Lantz.

Ockelbomaffian AB har fått upp ångan – och kommer säkert att öka omsättningen vad det lider.

Snart kanske vi får se en börsnotering också.