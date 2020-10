Här är nästa hyresgäst att flytta in i Tullhuset

Förutom regionens verksamheter har även Coop och Apoteksgruppen flyttat in i det nya Tullhuset under början på hösten. Idag står det klart att även Folktandvården Gävleborg flyttar in till våren.

Det rör sig om en flytt av huvudkontoret, som just nu ligger på Nygatan, samt en helt ny klinik som initialt ska användas som akutklinik.

– De nya lokalerna innebär att vi kan fortsätta resan in i framtiden och bygga klinik och huvudkontor i samma byggnad. Lokaliseringen ger oss nya och stora möjligheter att kunna fortsätta bedriva en affärsmässig verksamhet vidare in i 2020-talet, säger Ann-Christine Larsson Bolle, vd för Folktandvården Gävleborg, i ett pressmeddelande.

Folktandvården får tillträde till de nya lokalerna under våren och planerar för en inflytt till sommaren.

