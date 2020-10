Här är Ockelbo kommuns deal med Synsam: "Vi tog en vild chansning"

Enligt Ann-Katrin Sundelius, tillförordnad kommunchef i Ockelbo, är varken ett hyresavtal eller några andra formella eller juridiskt bindande avtal påskrivna ännu.

Allt som just nu finns som bevis för att etableringen ska ske är Ockelbo kommuns och Synsam Groups, så kallade, "gemensamma avsiktsförklaring". Ett dokument där kommunen och företaget uttrycker sina intentioner, berättar kommunchefen.

– Vi har inget hyresavtal eller andra avtalshandlingar påskrivna just nu. Det är något som vi ska sätta oss ned och göra tillsammans parterna emellan här framöver, säger hon.

Tidningen tog tidigare del av uppgifter från en anonym källa som informerade om att kommunen kommer att erbjuda Synsam ett hyresavtal på 15 år med kraftigt subventionerad hyra. Samt att kommunen ville se ett avtal på 25 år, som Synsam ska ha tackat nej till.

Ann-Katrin Sundelius bekräftar uppgifterna.

– Som det ser ut nu, enligt vår gemensamma avsiktsförklaring, kommer vi lägga ett avtal som är på 15 år. Där gäller en trappstegshyra för Synsam de tre första åren, under uppbyggnadsskeendet.

Att kommunen hellre ville se ett kontrakt på 25 år stämmer, enligt Ann-Katrin Sundelius.

– Vi tog en vild chansning på att de skulle skriva på ett avtal på 25 år. Men så blev det inte. Det blev ett på 15 år, vilket är väldigt långt ändå för att vara just ett hyresavtal. Vi känner oss mer än nöjda med det.

Enligt avsiktsförklaringen kommer kommunen att bekosta och stå för allt anläggningsarbete.

Ockelbo kommun ska finansiera allt från köp av tomt, rivning av befintlig byggnad, nödvändiga markarbeten och andra förberedelser av tomten, till byggandet av själva fabriken, så väl som drift av fastigheten. Den sistnämnda punkten kommer att regleras i hyresavtalet.

Den totala kostnaden för kommunen beräknas hamna på högst 124 miljoner kronor. En summa där Ann-Katrin Sundelius betonar att man tagit extra höjd.

Det första året kommer Synsam att betala 200 kronor per kvadratmeter i årshyra. Denna summa ökar succesivt och det fjärde året – vid full hyra – kommer företaget att betala 699 kronor per kvadratmeter per år, med indexuppräkning.

Fabriken förväntas bli 6 000 kvadratmeter stor. Vilket betyder att Synsam kommer betala en total årshyra på omkring 4,2 miljoner kronor efter det fjärde året.

Ann-Katrin Sundelius ser inga problem med att kommunen får stå för alla kostnader – i förskott.

– Så här brukar det se ut i de här lägena, det är helt normalt. Synsam kommer samtidigt också att investera här i Ockelbo för runt 250 miljoner kronor, säger hon.

När har ni tidigast ett färdigt och påskrivet hyresavtal?

– Det törs jag inte säga i nuläget. Men före årsskiftet siktar vi på, det är vår ambition.

Hur mycket lägre hyra totalt sett kommer egentligen Synsam att få?

– Det vet jag inte exakt och jag kan inte svara på det just nu.

Liz Zachariasson, gruppledare för Sverigedemokraterna, anser dock att det avtal som just nu ligger på bordet har stora brister.

SD, som är näst största parti och ledande parti i opposition i Ockelbo, skickade strax efter kommunens och Synsams gemensamma pressträff ut ett eget pressmeddelande där man framförde detta.

Partiet anser att kommunen fortfarande kommer att ligga ute med stora investeringskostnader långt efter att avtalstiden gått ut.

– Vi kommer att stå med lån kvar efter att det är avtalet gått ut om 15 år. Det har varit en ganska stor grej för oss att försöka ändra på det, säger Liz Zachariasson (SD).

Men är det inte rätt stor chans att Synsam stannar längre än 15 år, då företaget flyttar hela sin tillverkning från Asien till Ockelbo?

– Det är det vi hoppas på. Och lyssnar man på Synsam verkar de också vilja stanna här mycket längre. Men detta är ändå brister i avtalsförslaget som vi anser är allvarliga.