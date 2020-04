Här är Tierpsföretagaren Andrés pepp för träning i coronatider: "Det är inte läge att fastna i soffan"

Äldre uppmanas hålla sig hemma och flera gym och träningsanläggningar håller stängt i och med smittorisken av covid-19. Därför erbjuder nu Järnbruket i Tierp gratis träning i april via en app som laddas ner i mobilen.

– Som det är nu med corona känns det som att världen är lite upp och ner. Jag tänker att är det nån gång vi behöver röra på oss så är det nu. Det är inte läge att fastna i soffan, vi behöver starka kroppar, säger André Betancourt, grundare till träningsanläggningen Järnbruket AB.

Han gör det här för sina medlemmar, men också för andra som kanske tillhör någon riskgrupp, eller har en anhörig som tillhör en riskgrupp.

– Jag vet att det finns många som vill komma hit eller till andra träningsanläggningar som stängt ner, men som känner att man inte vill eller vågar gå ut just nu. Men programmet är också till för alla som vill röra på sig och prova något nytt och varierat, säger André Betancourt.

Via en samarbetspartner i USA har han därför tagit fram ett träningsprogram som finns gratis att ladda ner via en app i mobilen. Tjänsten gäller under april men kan komma att förlängas beroende på läget med covid-19.

– Jag delar med mig av träningsprogram som jag redan tagit fram. Det kostar inte mig något extra. Nu när det är som det är och man kanske är begränsad med var man kan gå så vill jag göra vad jag kan för att hjälpa folk att röra på sig. Kan man hjälpa en person till rörelse är det fantastiskt och kan man hjälpa fler är det ännu bättre, säger André Betancourt.

I samband med träningsprogrammet har han också startat en grupp på Facebook där alla som vill kan gå med för att inspirera och peppa varandra.

– Man kanske kan känna en sammanhållning även om man medvetet inte ses. När allt med corona lugnat ner sig så kanske vi kan ta det vidare och göra någon aktivitet tillsammans, säger André Betancourt.

Träningsanläggningen Järnbruket har öppet som vanligt i och med att den absolut största delen av träningen bygger på gruppträning, där det aldrig är fler än tolv personer.

– Antalet besökare har minskat lite nu under en period, men medlemsantalet är än så länge stadigt. Sakta men säkert ser vi nu att det kommer tillbaka folk hit, säger André Betancourt.

På Järnbruket är åldersspannet på personer som tränar från 15 till 60 år och André Betancourt menar att träningsprogrammet för hemmabruk passar för personer i alla åldrar.

– Man kan vara ny för träning eller ha tränat länge och det passar gammal som ung eftersom att träningen är nivåbaserad och man själv kan välja sin egen väg, säger han.

Han vill även uppmuntra fler företagare att hjälpa till och dela med sig om det är möjligt.

– Jag menar inte att man ska ge bort sina pengar, vi företagare måste också överleva men man kanske kan hjälpa till med något som inte är så dyrt. Gör nånting, tillsammans tar vi oss igenom det här.

LÄS OCKSÅ: Här är hela lönetoppen – men André har valt passionen framför pengarna: "Finns annan rikedom"