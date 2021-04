Här förvandlas Brynästränaren till rena Al Pacino – se brandtalet i omklädningsrummet

Josef Boumedienne tar till orda strax innan laget ska ut för att säkra SHL-kontraktet i söndagens match.

– Okey boys..., säger Brynästränaren och börjar vandra omkring i omklädningsrummet medan alla spelare sitter på sina platser.

– Scotty, har du vunnit nån titel nån gång? Yeah?

– Chad? Trodde väl det. Calder Cup, eller hur? Ja.

– Pettersson, hur många SM-guld? (Svarar två).

– Krisse? (Svarar två).

– Berra? (Svarar ett).

Då fortsätter Boumedienne:

– Fan, vi har titlar och erfarenhet till vänster och höger här inne! Ni killar vet vad ni ska göra! Ni vet hur man ska spela när trycket är på, va!?

Sedan vänder han sig mot Emil Molin.

– Fan, har inte du vunnit SM-guld också? Jag tänkte väl det!

– Gå ut och lira! Go out and play! Just do what we been doing!

Sedan lämnar han över till assisterande materialaren Tony Lundkvist som sin vana trogen under kvalserien högljutt drar kvällens line up under stort jubel.

Och sedan... sedan gick Brynäs ut och räddade SHL-kontraktet.

Fotnot: "Any Given Sunday" är en amerikansk film från 1999 regisserad av Oliver Stone med Al Pacino i huvudrollen som Tony D'Amato, tränare för det amerikanska fotbollslaget Miami Sharks. I en klassisk scen håller han ett brandtal inför sina spelare i omklädningsrummet inför en ödesmatch.

► Se Josef Boumediennes brandtal här

► Se Al Pacinos brandtal i filmen Any Given Sunday här