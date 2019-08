Härligt SM-silver för Gävle i para-SM i boccia

Naturligtvis var det representanter ifrån både Sandviken och Gävle, där Gävle HIF och Sandvikens HI brukar vara med och slåss om medaljerna.

På lördagen var det fråga om de individuella klasserna, och där var det hälsingarna som var längst fram i kampen om medaljer. Ett guld och två brons blev resultatet för Söderhamns HIK som lyckades mycket bättre än föreningarna ifrån Gävle-Sandviken.

I lagspelet, som avgjordes på söndagen, så var det de riktiga högoddsarna ifrån Gävle HIF som fick de närvarande att höja på ögonbrynen. Vanligtvis brukar det handla om lag Hillin, med kaptenen Johan, som brukar vara med där uppe och slåss om medaljerna, men i år lyckades det inte riktigt för den ökände bockbyggaren i Hemlingby.

Det var äntligen dags för herr Barresäter & co att få lyckas under ett svenskt mästerskap. På förhand hade man en ganska tuff lottning, med två medaljhopp i sin grupp, Tranan HIK och Murgrönan, samt Söderhamnslaget som man tidigare i år hade åkt på stryk av under de svenska inomhusmästerskapen. Boccia är ju, som ni säkert vet, en idrott som spelas året runt.

Den enda match som man nu förlorade, i gruppspelet, var inte speciellt överraskande mot HIK Tranan. Även om Tranan har förlorat emot lag Barresäter i Regionserien, som mest spelas på naturgräs, så var det aldrig någon fråga om vilket lag som skulle dra det kortaste strået.

Sen i finalspelet så blev det en returmatch emot Tranan, som man förlorade, men även en match emot Nacka His lag, och där blev det till slut lite nervöst på slutet.

Men, som Ronney och Göran brukar säga inom bordtennisen:

En dålig spelare förtjänar tur och med en avslutande omgång där man levererade både konstkast och lugnt och försiktigt spel så kunde man till slut stå som segrare och därigenom säkra en silvermedalj.

Laget har haft förmånen att få träna på konstgräs, på Montessoriskolans plan på söder, och det märks att det har gett ett gott resultat.

Stolta, nöjda, och trötta kunde man sen få motta medaljerna som bevis på att man hade lyckats med en bragd som ingen av de närvarande hade trott på förhand.