Haverierna kan påverka förtroendet för vindkraft: "Beklagligt och besvärligt"

Hur säkra är vindkraftverken och hur vanligt är det att de havererar? De frågorna är det förmodligen flera som funderar över sedan ett andra vindkraftverk i Valhalla-parken på kort tid gått sönder.

Tidigare i somras lossnade ett rotorblad från en turbin i vindkraftparken mellan Åmot och Lingbo. I slutet av förra veckan inträffade ytterligare en olycka i vindkraftparken i Tönsen, Bollnäs kommun.

Båda parkerna ingår i det så kallade Valhalla-projektet och förvaltas av företaget OX2 TCM.

– Nu när vi har två liknande händelser under sommaren ser vi självklart väldigt allvarligt på det, sa vd:n Lars Bryngelsson precis efter att olyckan inträffat.

Hur ofta vindkraftverk havererar är dock svårt att svara på eftersom det saknas tillförlitliga, lättillgängliga register.

Enligt skotska Caithness Windfarm Information Forum inträffar årligen, i världen, upp emot 200 olyckor relaterade till vindkraftverk. Organisationen påtalar emellertid att deras siffror inte är heltäckande och förmodligen bara visar "toppen av isberget".

En översikt av medias rapportering i Sverige visar att det skett åtminstone ytterligare ett haveri i år – då en turbin i Piteå rasade.

– Det här är otroligt ovanligt, skulle jag vilja påstå. Det är också därför det alltid syns i media när det händer, säger Beatrice Teurneau.

Hon arbetar på branschorganisationen Svensk vindenergi och ansvarar där för säkerhetsfrågor.

Enligt rapporten Guidelines on the Environmental Risk of Wind Turbines in the Netherlands, finns en risk att 1 av 4 000 vindkraftverk (under ett års tid) ska tappa någon bladdel.

Att nu två olyckor i samma område inträffat under en kort period är bekymmersamt, enligt Beatrice Teurneau.

– Jag kan inte uttala mig om vad som skett i de här fallen. Men självklart ligger det i ägarens intresse att ta reda på vad som hänt, för det som inträffat är beklagligt och besvärligt, säger hon.

Enligt henne är vindkraftsutbyggnaden en viktig del i Sveriges mål att nå 100 procent förnybar elproduktion fram till år 2040.

För att inte rubba det svenska folkets inställning till vindkraft måste olyckor undvikas så långt som möjligt.

– Därför vilar det ett stort ansvar på branschen att vi ser till att det inte inträffar olyckor, säger Beatrice Teurneau.

För att höja säkerheten övervakas alla vindkraftverk i Sverige dygnet runt. Målet är att upptäcka avvikelser i produktionen så att det förvaltande bolaget kan stänga av turbinen innan det sker något.

Samtidigt övervakas branschen av flera myndigheter, till exempel Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket och länsstyrelserna.

– Vi är en modern bransch med högt ställda krav på arbetsmiljö och säkerhet. Vi har också en nollvision mot olyckor i allmänhet där vi hela tiden skärper kraven på oss själva, säger Beatrice Teurneau.