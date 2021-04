Hela listan: här är de kända konstverken som kräver 2,5 miljoner i underhåll

Som vi berättade i oktober satsar Gävle kommun nu äntligen på att renovera sin offentliga konst. I höstas beslutades om 750 000 kronor, och i år tillförs 1 750 000 kronor.

Snart kommer medborgarna att märka att det händer grejer. Under årets varma månader ska flera av våra ikoniska verk få sitt välbehövliga underhåll. De mer kända verken har prioriterats i detta första skede.

Underhållet kan handla om att ångtvätta eller blästra stenytor, och i vissa fall att slipa på små skador som har bildats.

En del arbeten sker på plats – till exempel när det gäller den blytunga "Gudinna vid hyperboreiskt hav" på Rådhustorget. Men hennes granne på gågatan, "Getgubben" kommer att få åka iväg på spa.

– Vi har en otrolig kulturskatt i den offentliga konsten. Men Gävle har inte haft någon strategi för underhållet. Det är märkligt, man skulle ju aldrig bygga en skola utan att ha en plan för att ta hand om den, säger Jan Stene, den före detta galleristen från Stockholm som är ny chef för Gävle Konstcentrum.

Han påpekar att Moderna museet har en hel avdelning med anställda som bara jobbar med att ta hand om samlingen. Och då är nästan all deras konst skyddad från väder.

Nu finns det en vilja i alla led att ta hand om den offentliga konsten. Och det finns mer pengar i pajpen

Varpå han flyter ut i ett tankeväckande resonemang om hur framstående Sverige hade kunnat vara som kulturland om alla städer hade haft lika generösa donatorer/mecenater som Gävle har haft. Ett exempel är ju att länsmuseet byggdes med privata pengar. Ett annat är GDJ-fonden med pengar från Gävle-Dala Järnvägar, som har donerat många av de mest framstående offentliga konstverken.

Konstverket "Landmärke" i rondellen vid Spängersleden har redan rustats, det kom på plats i veckan efter att ha varit borta sedan februari. Där återstår fortfarande att montera neonslingan, som symboliserar Gavleån.

Här är resten av de konstverk som ska få vård i år:

"Auroras seger", på Kvarnholmen vid Konserthuset.

"Femte elementet", den rosa skulpturen i rondellen norr om Teatern.

"Sommar", staty av naken kvinna i Stadsträdgården.

"Tredelad vilande figur. Draperad", av Henry Moore, på Slottstorget.

"Nostalgi", lekskulptur i Boulognerskogen.

"Vallpojken", på Stortorget.

"Getgubben", på Drottninggatan.

"Gudinna vid hyperboreiskt hav", på Rådhustorget.

I tisdags beslutade kulturnämnden att dessutom tilldela pengar ur en av kommunens fonder för att rusta "Priapos trädgård" – rosa jeepen vid västra infarten till stan.

Kommunens vårdskuld till sin offentliga konst är mycket större än de åtgärder som nu planeras. Hur stor har man inte räknat färdigt på, men en konsultrapport säger att de mest akuta åtgärderna kan kosta 4 miljoner.

Intendent Jan Stene säger att han känner vinden i ryggen nu, han litar på att mer pengar kommer.

– Nu finns det en vilja i alla led att ta hand om den offentliga konsten, både hos politiker och tjänstemän, säger Jan Stene.

Kulturnämndens ordförande Helene Börjesson (MP) kan inte lova mer pengar, det ligger inga fler förslag. Men hon påpekar att nuvarande majoriteten prioriterar kulturen.

– Visst är det medvind för kulturen nu. Detta styre har beslutat om nytt Kultur- och bildningscenter, 2,5 miljoner till offentlig konst, plus krisstöd till kulturutövare, plus kultur för äldre. Jag tycker att vi har startat bra, och hoppas att det fortsätter blåsa åt rätt håll, även in i nästa mandatperiod, säger Helene Börjesson.