Helges sköna utmaning i DM-finalen – möter SIF: "Det här är en möjlighet till revansch för oss"

Division fyra mot division ett alltså. Låt vara att SIF har fördel av hemmaplan eftersom matchen spelas på Jernvallens VM-arena.

SIF spelade match så sent som söndag borta mot Karlstad och väljer därför självklart att match en annan uppställning.

TV-LIVE måndag 18.55: Se DM-finalen mellan Sandvikens IF och Helges IF här

Det blir ändå något att bita i för Helges, föreningen från stadsdelen Andersberg i Gävle.

– Självklart. Men vi är redan stolta över att ha nått final. I fjol hade vi som målsättning att ta oss vidare från gruppspelet i DM. Nu har vi nått final.

Helges inledde som nykomling lysande i fyran den här säsongen med 2–1 mot Brynäs och sedan 3–0 mot Hille. Sedan hakade det dock upp sig och det ordentligt efter 2–2-matchen mot Hagaström – och det blev till slut bara tolv poäng på elva matcher och en plats strax över kvalstrecket.

– Vi tappade lite av fokus efter matchen mot Hagaström, säger Mattias Hall om den division 4-matchen där det blev ordentligt uppståndelse i slutfasen.

– Jag vill egentligen inte ta upp den igen. Men så här, domslut blir fel i matcher och spelare blir upprörda.

– Men i efterhand blev det ryktesspridning och rena lögner och det var jobbigt. Det tog på oss och vi kände oss förfördelade.

Därför säger han också så här:

– DM-finalen blir ett sätt för oss att ta revansch. Vi hade ju som målsättning att vara ett topplag i fyran och vi har både ett lag och ett spel som är riktigt bra.

– Och nu får ju alla de här unga grabbarna en chans att visa upp sig också mot riktigt bra motstånd. Det blir lärorikt för dom, och jag vet att flera av mina killar redan nu kan spela högre upp. Inte för att jag vill att de ska lämna Helges, men så är det.

Och i DM har man gjort det redan. Först seger mot Stensätra med 3–1. Sedan i kvartsfinalen 3–1 mot Gefle IF, som följdes av 2–1 mot Valbo FF i semifinalen.

– DM har passat oss bra och när vi lyckades helt i serien så har vi ju visat vad vi går för – och vi kommer att försöka spela vårt spel mot SIF, även om vi vet att de kommer med spelare som håller till i ettan.

– Vi har ju inte alls rutin utan ett lag där de flesta är runt 20 år – så det här är stort för dom. Och hur det än går, så är vi stolta över att ha tagit oss till final.

Ett division 4-lag i DM-final tillhör inte vanligheterna – speciellt inte om man dessutom skulle skrälla och vinna.

Det går och det har gjorts.

2014 slog Ockelbo IF till och vann på sin nylagda konstgräsmatta med 1–0 – mot just Dalkurd. Gustav Jonsson nickade in målet efter lite mer än en kvart.

Då låg dock också en plats i svenska cupen i potten, men där fick Ockelbo ge sig – 0–12 mot Dalkurd.

Sandvikens IF spelade match söndag mot IF Karlstad, men har aviserat att man ska ställa upp med de spelare som inte startade i seriematchen. Samt några P19-spelare och finske Eeti Ämmälä, som inte är spelklar i serien men får spela DM och svenska cupen.