Hennes gammelmoster dränkte sina tre barn i en balja – nu berättar Maria släktens svarta hemlighet på fängelsmuseet

Historien hade förtigits i Maria Bouroncles släkt genom alla decennier.

Inte förrän hon själv passerat 30 och fått barn råkade hon få veta att det fanns en svindlande svart hemlighet i hennes släkt.

27-åriga Ingeborg Andersson dränkte sina tre barn i en balja när hon lämnades ensam på familjens gård i Vesene socken i Västergötland 1929.

Barnens pappa Artur blev i ett slag barnlös och ensamstående, när landsfiskalen tog med sig Ingeborg. Hon skulle komma att låsas in i två år, först på fängelse, sedan på hospital.

Fotona på barnen brändes, minnena skulle raderas ut. Deras gravsten grävdes ner.

Maria Bouroncle kände Ingeborg Andersson väl. Det var hennes mammas moster, en excentrisk dam som bodde hemma hos hennes mormor.

Men kunde historien vara sann? Kunde denna dam verkligen ha förmågan att utplåna sin familj?

Efter att tanken mognat i över tio år tog Maria Bouroncle tag i frågan: hon satte igång att leta i arkiv, och intervjua släktingar. För att få veta och förstå, inte för att det skulle bli en bok.

Men före jul kom hennes bok "Det kom för mig i en hast/historien om barnamörderskan Ingeborg Andersson". På onsdagskvällen kommer hon till fängelsemuseet i Gävle och berättar.

Boken är en historia om den tidens syn på psykisk ohälsa, och om skuld.

I ett starkt skede i berättelsen skriver fängelseläkaren till de döda barnens far att hon som dödade faktiskt är förklarad straffri – hon var inte vid sina sinnens fulla bruk och har därför ingen skuld. Omgivningen däremot, som såg att hon mådde dåligt men inte ingrep, de har skuld, skriver han.

Maria Bouroncle har förstått att många ser historien som en berättelse om psykisk ohälsa, som är relevant i dag.

Det har överraskat henne.

- Jag trodde att boken bara skulle vara intressant för hembygdsforskare i Västergötland, ungefär.

Maria Bouroncle har föredömligt skalat och skalat berättelsen, tills nästan bara de bästa bitarna blir kvar. Hon har helt utelämnat maken Arturs perspektiv. Vi kan lätt föreställa oss hans sorg.

Man märker att författaren är rejält påläst om allt från besöksrutiner på fängelset till dåtidens huvudlösa idéer om psykvård. Som att bada varmt hela dagen, eller att ligga i sängen veckor i sträck.

En viktig del i pusslet har varit alla de brev som barnamörderskan skrev från sin cell i Växjö. Arturs släkt - "brottsoffersidan" - hade nämligen inte förträngt historien. De hade sparat breven i alla år.

Ingeborg skriver och skriver med manisk prosa, ungefär så här "Det vore så rolrligt om du kom till midsommar, jag hoppas du kommer till jul det vore så rorligt [ja, alltid denna stavning], i dag har vi ätit ärter och fläsk alla är så snälla mot mig här tänk om du kommer på söndag."

Ingeborg tror att de ska kunna fortsätta tillsammans, och kanske kan de få barn igen?

En enda gång hälsar Artur på i fängelset. Han har nog skilsmässan på tungan, men kommer sig inte för att säga orden.

– Men han sparade hennes brev i alla år. Så någon slags kärlek måste ändå ha funnits kvar, säger Maria Bouroncle.

Artur var 35 år när hans tre barn blev mördade. Han gifte om sig ganska snart, men det äktenskapet blev barnlöst. Maria Bouroncle håller redan på med en bok om hans historia. Barnamorden ur brottsoffrets perspektiv.

Maria Bouroncles bokprojekt kan för övrigt också användas som en lektion i kreativt skrivande.

Hon säger att boken funnits i säkert fem olika versioner, innan hon landade i denna blandning av autentiska dokument och väl vald gestaltning utifrån sina kunskaper.

Den första versionen skrattar hon åt nu. Den var överlastad med siffror och fakta om den tidens fängelser, ekonom som hon är. Hon hade inte heller brytt sig om att gestalta karaktärer och händelser. De klassiska nybörjarmisstagen alltså, som alltför många första bokförsök aldrig tar sig förbi.

- Jag blev sågad av en kompis som har jobbat som lektör, och insåg att jag inte kunde skriva. Så jag började plugga kreativt skrivande på distans. Nu har jag 109 högskolepoäng i det, säger Maria Bouroncle med ett skratt.

Tja, undertecknad har sällan träffat på en så läsvärd nybörjarbok i denna genre; ”jag berättar den sanna historien om min familj”.

Historien har ingen egentlig koppling till Gävle. Men Maria Bouroncle ville veta hur det såg ut på fängelset där Ingeborg satt. Många svenska fängelser byggdes på samma sätt vid den här tiden, därför var besöket på museet i Gävle värdefullt.

Så för den som är intresserad av fängelsehistoria, eller bara gillar museet, är denna bok en fin inblick i hur livet där kunde te sig. Den finns som ljudbok, så du hinner klämma den före onsdag kväll.

Förresten. Det visade sig också att den enda fångtransportvagn som finns på järnvägsmuseet i Gävle har trafikerat just den sträckan under just den tiden som Ingeborg Andersson fraktades till fängelset.

– Jag vet inte 100 procent att hon åkte i just den vagnen, men det är väldigt stor sannolikhet. Det kändes också väldigt speciellt att sitta där hon kanske satt, säger Maria Bouroncle.