Heta derbyn att se fram emot – så här startar fotbollens serier

Nu finns det preliminära spelprogrammet för damernas div 1 Norra Svealand med Sandvikens IF, Gefle IF och Skutskär, herrarnas div 2 Norra Svealand med Sandvikens AIK samt div 3 Södra Norrland med Åbyggeby, Forsbacka och Strömsberg.

Det handlar om tre serier där Bonnier News Local har rättigheterna att tv-sända – så vi siktar på att kunna visa ett antal matcher från dessa serier.

Än så länge är bara omgångarna satta med helgdatum, nu är det upp till föreningarna att själva boka in exakta matchtider och det ska göras klart inom de närmaste veckorna. Planen för detta år är förstås att, till skillnad från 2020, spela dubbelserier.

I damernas div 1 Norra Svealand finns nedflyttade Sandvikens IF, Gefle IF och nykomlingen Skutskärs IF. Första omgången spelas 11 april, då GIF gästas av Vaksala, SIF tar sig an Gamla Upsala borta och Skutskär åker till Rimbo. Övriga lag är Avesta, IFK Västerås, Kvarnsveden, Selånger, Täby och Västerås BK 30. Första derbyt är Skutskär-Gefle i andra omgången.

SAIK är nykomling i herrarnas div 2 Norra Svealand, en tuff Stockholmsserie med 15 lag. SAIK är det lag som står över första omgången 28 mars och inleder 4 april med Kungsängen borta. Övriga lag är Enköpings SK, Enskede, Arlanda, Gute, Järfälla, Stockholm Internazionale, Gamla Upsala, Lidingö, Stocksund, Österåker, Karlberg, Kvarnsveden och Skiljebo.

Södra Norrlandstrean inleds helgen 11 april då nykomlingen Forsbacka tar emot Korsnäs medan Åbyggeby gästas av Strand. Det är elva lag i serien, Strömsberg står över premiäromgången. Övriga lag i serien är Bollnäs, Fagersta Södra, Forssa, Iggesund, Slätta och Söderhamn. Derbymatcherna mellan Åbyggeby och Forsbacka ligger 6 juni respektive 26 september.