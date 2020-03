Heta känslor under säsongsavgörandet – här är spelarna som är avstängda fram till hösten

Erik Olsson, Ljusdals BK

Fick grovt matchstraff för brutalt spel i slutminuterna mot Tellus i allsvenskan den 7 februari. Disciplinnämndens dom blev avstängning i fyra matcher, varav en ska avtjänas i nästa säsongs första tävlingsmatch.

Hampus Krantz, IK Tellus

I 38:e minuten i Tellus allsvenska hemmamatch mot Skutskär den 21 februari blev Hampus Krantz utvisad för ojuste tackling. Liberon anmäldes sedan i efterhand av huvuddomaren Andreas Svensson. Efter videogranskning beslutade disciplinnämnden att stänga av Krantz i tre matcher, varav två ska avtjänas i nästa säsongs två första tävlingsmatcher – vilket rimligen blir när Tellus gör elitseriecomeback eftersom klubben inte är kvalificerad för Svenska cupen eller World cup.

Aksel Örn Ekblom, IK Tellus

I samma Tellusmatch blev Aksel Örn Ekblom utvisad för bentackling i den 67:e minuten. Försvararen anmäldes till videogranskning i efterhand av huvuddomaren Andreas Svensson. Disciplinnämndens dom blev avstängning i tre matcher, varav två i nästa säsongs första tävlingsmatcher.

Linus Jönsson, Nässjö IF

Drog på sig ett grovt matchstraff för brutalt spel i 93:e minuten mot Lidköpings AIK i allsvenskan den 22 februari. Disciplinnämnden tog beslut om att stänga av Linus Jönsson i tre matcher, vilket inkluderar de två första tävlingsmatcherna nästa säsong.

Alexander Heinhagen, Nässjö IF

Fem minuter efter Linus Jönssons grova matchstraff fick även Alexander Heinhagen syna det röda kortet för brutalt spel. Straffet blev detsamma som för Jönsson – tre matchers avstängning, varav två i nästa säsongs första tävlingsmatcher.

Andreas Eriksson, IF Boltic

I den 46:e minuten i bortamatchen mot Kungälv i allsvenskans sista omgång satte Boltics lagkapten in en bentackling som renderade i grovt matchstraff. Disciplinnämnden beslutade att stänga av Andreas Eriksson i två matcher. Båda avtjänas i nästa säsongs första tävlingsmatcher.

Niklas Engström, Tillberga Bandy

Drygt en kvart in i mötet Tillberga–Nässjö i allsvenskans sista omgång satte Niklas Engström in en ojuste tackling på en motståndare. Engström fick utvisning under matchen, men tacklingen anmäldes sedan till videogranskningsgruppen av huvuddomaren Peter Persson. Disciplinnämndens beslut blev sedan avstängning i nästa säsongs tre första tävlingsmatcher.

Irma Haraldsson, Skirö AIK

Fick grovt matchstraff i första kvartsfinalen mot Villa Lidköping efter ett klubbslag mot huvudet. Disciplinnämndens dom blev två matchers avstängning. "En så grov utvisning innebär vanligtvis tre matchers avstängning, men nämnden tar hänsyn till att Haraldsson utsatts för viss provokation i situationen", står att läsa i domen.

Linus Pettersson, Sandvikens AIK (länk till DN:s dom finns ej på Svenska bandyförbundets hemsida)

På tilläggstid i första halvlek av tredje semifinalen mot Edsbyn den 12 mars satte SAIK:s libero, som har spelat back i landslaget under många år, in en bentackling som resulterade i grovt matchstraff. Beslutet från disciplinnämnden blev att stänga av Linus Pettersson i de första två tävlingsmatcherna nästa säsong.

Fotnot: Något besked om huruvida Bollnässtjärnan Christoffer Fagerström stängs av för tacklingen på Villastjärnan Johan Esplund i semifinal 4 har inte kommit.