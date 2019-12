HILDING: Prenumeration på en lokaltidning är årets julklapp

Det är eftermiddag, torsdag 6 december 2019. Vi är på Coop i Karlholm, jag och mina kollegor Jörgen Svendsen, reporter, och Per Bäckström, sportchef.

Vi är där för att träffa Arbetarbladets läsare. Vi har hunnit bjuda på ett par koppar kaffe och haft ett intressant samtal om sportjournalistik när en andfådd man ramlar in genom de automatiska dörrarna i entrén. Det är uppenbart att han vill oss något, men han behöver först några andetags vila. Målmedvetenheten att få prata med en reporter har tagit honom till affären som är ett nav i det norduppländska samhället.

Femton minuter senare sitter Sune och reporter Svendsen i en bil på väg till Tämnaråns utlopp i Lövstabukten. Där har Sune nämligen under en tid sett ett antal förfallna sjöbodar vars öde han funderar över. "Synd att de bara står och förfaller, säger han." Bilderna blir bra, sjöbodarna är verkligen förfallna och på väg ned i ån. Storyn, som det heter på fikonspråk, är så gott som klar redan där. Någon dag senare är även kommunens tjänstemän och sjöbodarnas ägare intervjuade. Nyhetschefen och printredaktören planerar in ett lämpligt publiceringstillfälle på sajten och i papperstidningen.

Svårare än så behöver det inte vara i kontakten mellan dig som prenumerant och våra journalister.

Den NÄRA lokaljournalistik som vi på Arbetarbladet gör är för er läsare. Lojaliteten mot er finns hos varje journalist som jobbar på vår redaktion. Det vet jag.

Vi ska återkomma till just det ordet. Nära.

Under 2019 har det, som vanligt de senaste åren, hänt mycket i mediebranschen. Det räcker med att jag själv i min roll som chefredaktör spolar tillbaka ett år för att inse att det varit händelserikt.

Då började rykten om att stiftelseägda Mittmedia var på väg att säljas att diskuteras offentligt. Mittmedia som ger ett ut stort antal tidningar i mellersta och norra Sverige, bland dem Arbetarbladet. I februari stod det klart att köparna av Mittmedia heter Bonnier News och Amedia, med 80 respektive 20 procents ägarinnehav. Bonnier, knappast okända för er läsare, med tidningar som Expressen, Dagens Nyheter och Dagens Industri. Amedia, en av Norges största tidningskoncerner, med mycket gott anseende när det gäller just lokal journalistik.

Det köpet följde en logik, mediebranschens ekonomiska utmaningar har varit och är stora. Det blir allt svårare att klara sig själv som liten aktör, ja, även för förhållandevis stora koncerner som Mittmedia. Samverkan och sammangåenden blir nödvändiga för att överleva. Det handlar om att säkra journalistiken nu och framåt, att kunna fortsätta ge ut en tidning som Arbetarbladet.

I samband med ägarbytet har det skett omorganisationer hos oss, ofta sådant som kanske inte märks så tydligt omedelbart för er läsare, men som påverkar oss hur vi jobbar i vardagen och över tid – med målet att ge er ännu bättre lokal journalistik.

I maj i år bytte vi tryckeri. En förändring som varit bestämd under en längre tid. Arbetarbladet trycks inte längre i Gävle. Det tryckeriet har lagts ned. Det finns flera skäl till det. Ett är att Mittmedia inte längre äger fastigheten där tryckeriet låg, ett hus där det planeras bli bostäder. Ett annat är att vi hela tiden försöker hitta lösningar för att kunna lägga våra resurser på just själva journalistiken. Kan vi samordna trycket tillsammans med andra tidningar för att istället få möjlighet att lägga våra resurser på journalister och journalistik, tror jag de flesta har förståelse för det.

Jag säger det med en stor portion ödmjukhet, eftersom både jag och ni som är prenumeranter på papperstidningen vet att det inte var en smärtfri övergång att flytta trycket från Gävle till Falun och Sundsvall (där söndagstidningen trycks). Den senaste tiden har det fungerat betydligt bättre, och jag är tacksam för ert tålamod och er förståelse.

Arbetarbladet har under många år tagit emot mediestöd. I somras beviljades vi ett helt nytt slags stöd, ett som finns till för att uppmuntra journalistisk närvaro i underbevakade områden i Sverige. Vad som är ett underbevakat område går att diskutera – men oavsett så fick Arbetarbladet stöd för bevakning av Hofors kommun och Älvkarleby kommun. Det tar vi på största allvar och har därför gjort en omorganisation av vår redaktion där vi kunnat satsa på fler reportrar. Vi har under hösten gjort en satsning på journalistik från våra fyra minsta kommuner – Hofors, Älvkarleby, Tierp och Ockelbo. De har varsin reporter som fokuserar på just dem. De fyra är inte ensamma på redaktionen att jobba mot de fyra kommunerna, men de har fullt fokus på just er.

Vi vet att vi är en motvikt mot korruption och maktmissbruk i era lokalsamhällen, genom vår blotta existens och genom den journalistik som vi gör. Vår lokaljournalistiska satsning är en demokratisk insats att vara stolt över och att uppmuntra.

När man lyssnar på profetiorna om mediebranschen är det ibland lätt att förvillas att precis allt är ett mörker. Men världen är sällan svartvit, det gäller även den delen av världen som producerar journalistik.

Det är ett faktum att det under hösten 2019 varit fler reportrar i tjänst på Arbetarbladet än det var under hösten 2018. Det är ett faktum att vi efter blott tre år med att ha tagit betalt fullt ut även digitalt för vår journalistik har flera tusen betalande digitala prenumeranter.

Så även för en realist finns det ingen anledning att måla verklighetsbeskrivningen med enbart svartvita färger, även om det är välkänt hur tuff annonsmarknaden för medier är för närvarande och hur folks mediekonsumtion hela tiden förändras med allt färre papperstidningsprenumeranter som följd. Det gäller Arbetarbladet liksom hela övriga branschen.

Det är svårt att sia om året 2020 men det jag vet är att det jag nu nämnt om 2019 bäddar för fortsatt fullt fokus på att ge er den bästa lokaljournalistiken även framöver.

Nu tänker jag återkomma till det där ordet, nära. För det är vår ambition att vara nära. Nära dig som läsare både när det gäller att som Sune i Karlholm tipsa oss (mejl eller telefon går precis lika bra) men också genom att göra journalistik som känns i mage och hjärta för att det berör er, och som gör er mer pålästa om vad som händer i de samhällen där ni bor. Oberoende journalistik kan bara göras av journalister, det kan aldrig ersättas av ett annonsblad eller Facebook-grupper om din hemort.

För att vi ska kunna fortsätta med det är vi 2020, precis som det här året, beroende av er som är betalande prenumeranter.

Mobillådan blev minsann utsedd till årets julklapp.

Det borde ha varit en tidningsprenumeration.

God jul!