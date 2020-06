HILDING: Vi fortsätter vår satsning på nära journalistik – så gör du själv Arbetarbladet ännu mer lokal

Förra året gjorde vi en omorganisation på Arbetarbladets redaktion med målet att kunna ge er läsare ännu mer av den mest lokala och nära journalistiken.

Utgångspunkten för det vi gör på Arbetarbladet är att ni som läsare prenumererar för att ni vill ha oberoende och trovärdig journalistik från er hemkommun, dygnet runt och året om. Oavsett var ni bor i Gästrikland eller i Norduppland.

För oss är det viktigt.

Därför sjösatte vi i höstas vår satsning på ännu mer lokal journalistik. Om den kan ni läsa här:

Nu satsar vi ännu mer lokalt – så förändras tidningens arbete: "Det är en överlevnadsfråga för oss"

Trots att inte många månader passerat känns det som en annan tid. Så länge det finns levande människor kommer det att finnas nyheter att berätta, men jag är knappast ensam om att tycka att 2020 varit något utöver det vanliga på nyhetsfronten.

En coronapandemi, Palmemordsupplösning, flera storvarsel och enorma demonstrationer mot orättvisor i världen senare så kan vi när vi dukar upp sillen på midsommarbordet blicka tillbaka på ett oerhört nyhetsintensivt halvår.

Det är kanske lätt att tro att när världen brinner så är de lokala nyheterna inte lika viktiga.

Jag vill hävda att det är precis tvärtom.

Dels bevisas det av vår läsning under senaste månaderna. Vi ser ett ökat intresse för journalistiken vi gör.

Vi ser också att behovet för er att få veta vad som sker just nära er är väldigt stort i den pandemi som vi tappert försöker ta oss igenom. Allas rörelseutrymme har minskat och även om ni knappast bryr er mindre om omvärlden än ni gjorde 2019 har det senaste halvåret nog gjort att vi alla ser vår närmaste omgivning med klarare blick.

Jag är övertygad om att även lokaltidningen då får en mer betydelsefull roll för fler människor. Mycket tyder på det.

Att Arbetarbladet fokuserar på den mest lokala oberoende journalistiken vill vi ska märkas. Men allt kanske inte märks så tydligt vid första anblick.

En sådan förändring handlar om vår startsida för dig som surfar in på arbetarbladet.se (förändringen sker även i vår nyhetsapp framöver). Där kan du som inloggad läsare nu skräddarsy hur du vill att senaste nytt-flödet ska se ut för just dig. Bor du i till exempel Sandviken kan du välja att mötas av just Sandvikennyheterna i senaste nytt-flödet. Valet är ditt! På bilderna intill den här texten ser du hur du gör.

Det är ett exempel bland flera på hur ni kan uppleva Arbetarbladet så nära som både vi och ni läsare vill att vi ska vara.

Trevlig midsommar!

(Även om det inte delas ut någon papperstidning på midsommardagen så finns som vanligt möjlighet att läsa e-tidningen – och arbetarbladet.se uppdateras dygnet runt för senaste nytt)