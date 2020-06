HILDING: Vi hjälper dig genom tristessen – följ studenten i bilder och alla matcher med SIF och GIF hos oss

Sjutton livesända konserter sändes via Arbetarbladet ut till er läsare i Gästrikland och Norduppland under våren.

Det var ett samarbete mellan oss, Kulturcentrum i Sandviken och Bessemerskolan. Det kallades "Kulturen ska överleva" och var på samma gång en möjlighet för oss som är svältfödda på levande kultur att få ta del av det – likväl som det var en möjlighet för kulturutövare att få utöva sin profession. Så kallad win-win.

Med coronapandemin och dess följder i form av social distans är det lätt att förstå att människan varit en överlevare sen de första mänskliga fotstegen trampades. Det är fascinerande och imponerande att se hur anpassningsbara och hänsynsfulla många av oss har varit.

För Arbetarbladets del har vi under de gångna månaderna försökt att göra tillvaron så normal och dräglig som möjligt för er som är våra prenumeranter. Det självklara är det som är själva kärnan i det vi gör – den oberoende journalistiken, i vårt fall med ambitionen att alltid vara så lokala det bara är möjligt för våra läsare som finns utspridda över Gästrikland och Norduppland.

Därför var det roligt att kunna bjuda er på de livesända framträdandena.

Vi fortsätter nu på inslagen väg. Studentfiranden och lokal fotboll hör till sådant som vi oavsett coronakris hade valt att bevaka och lägga krut på. Vi vet att det är viktigt för er läsare.

I år gör vi det med vetskapen att det finns många av er som gärna stått i vimlet och sett glada studenter, eller trängts på läktaren för att jubla med vänner när hemmalaget gör mål, som inte har möjlighet att göra det.

Tierp var först ut i vårt område med studentutspring redan i fredags. Nu väntar Sandviken och Gävle på att få göra samma. Det bevakar vi med massor av bildspel och ett par kortare livesändningar. För att ta del av hur vi bevakar den skola som du är intresserad av kan du läsa mer här.

På söndag drar så den lokala fotbollen äntligen igång igen. Först ut är Norrettan, med Sandvikens IF och Gefle IF. Vi kommer att livesända alla matcher från säsongen med de båda lagen. Det enda som krävs är en inloggning via arbetarbladet.se. Allt ingår i din prenumeration. Läs mer här.

I premiäromgången möts Sollentuna-Gefle klockan 14 och Sandviken–Karlslund klockan 17.

Även Elitettan med Sandvikens IF drar igång samma dag. Och precis som med herrarna så sänder vi även damernas matcher. Där möter SIF i premiären Sunnanå på bortaplan klockan 13.

Vi tycker att det är väldigt roligt att kunna erbjuda er prenumeranter så mycket som vi gör i en tid som är tuff – hoppas att ni uppskattar det.

Du som vill bli prenumerant – här kan du ta del av våra aktuella erbjudanden