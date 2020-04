Hille IF vänder på varenda krona – men känner ingen oro: "Idrotten gör en otrolig nytta som man inte kan värdera i sådana här situationer"

Om Hille IF skulle tvingas välja mellan senior- eller barn- och ungdomsverksamhet skulle valet falla på bredden med barn- och ungdomsfotbollen.

– Det är det viktigaste för oss, vi kan inte konkurrera med klubbar som Gefle IF och Sandvikens IF. Det har aldrig varit vår ambition, vi driver all vår verksamhet ideellt, säger Gunnar Lindbom.

Det är "många bäckar små" som bygger Hilles årliga ekonomi och det är många av dessa intäkter som stryps nu i coronakristider.

Den stora fasta kostnaden som föreningen har varje år har Hilles styrelse räknat till klubbstugan som kostar föreningen cirka 1000 kronor per dag, 365 000 per år. En kostnad som enligt Lindbom inte går att minska.

Intäkter är bland annat den ideella kioskverksamheten som går runt på spelare och volontärer inom klubben som turas om att stå, den är på paus just nu. Två större cuper ställs in, Noppas Minne och Nisse Wickmans minne som tillsammans brukar dra in runt 30 000 kronor. Och Milboligan som klubben driver där 200 barn går i fotbollsskola varje sommar kanske inte blir av.

– Dessa ger för oss ett ofantligt överskott. Vi får se vad som blir av och inte. Vi försöker flytta och göra om vissa saker, som Milboligan kanske kan spelas på ett annat sätt och minnescuperna kanske kan flyttas, säger Lindbom.

I och med att allt detta och att vanliga matcher och träningsmatcher nu är inställda och flyttade på framtiden innebär det på sikt att det är färre aktiviteter och färre utövare på IP.

– Det leder i sin tur på sikt till att aktivitetsbidrag från staten minskar och även det kommunala bidraget som står i relation till hur många aktiviteter vi anordnar och hur många som deltar. Det är ofrånkomligt. För Hille IF och de flesta mindre klubbar är det otroligt värdefullt med de bidrag och det stöd vi får därifrån.

Hyrorna som ska betalas för att träna på Gavlevallen och de domare man ska betala för träningsmatcher brukar kompenseras med inträde, säsongskort och kioskverksamhet. Det är också strypt nu.

– Det är många smådelar som ekonomin går in i. Vi har inga stora sponsorer. Där är vi dåliga.

Han menar att styrelsen, som består av flera pensionärer, får det svårt i denna tuffa tid att sammanstråla på möten. De får söka nya mötesvägar.

– Det haltar väldigt mycket med organisationen, styrelsen och sportkommittén, vi får ta allt via telefon och mail. Jag har precis fyllt 70 och flera aktiva är pensionärer, det blir väldigt svårt för oss. Vi ska inte vara nere på IP när det är aktiviteter.

– Man vill göra mer och vi hjälps åt i ett sådant här läge. Men det är svårt att veta vad man ska göra. Det är svårt att lägga schema för träning och match. Vi trevar i blindo för att gå runt, vi försöker att dra ner på kostnader. Våra värdeord är glädje och gemenskap. Jag hoppas att vi ger barnen glädje när vi delar ut gratisbollar som de får leka med efter skolan.

Vad känner du mest oro för?

– Inte för att klubben kommer att gå under ekonomiskt, utan mest för hur folk kommer att uppleva detta. Känslan av att vara instängd och att det är tyst. Jag är rädd för den psykologiska effekten folk kommer att uppleva. Inte direkt de ekonomiska med arbetslöshet och liknande. Utan mer det som kommer efter.

– I det perspektivet kan jag känna att idrotten gör en otrolig nytta som inte kan värderas i sådana här situationer. Hoppas många har en hobby. Vad ska man göra annars?