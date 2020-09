Historiskt avtal klart för svensk damishockey: "Allt blir mer seriöst nu"

Under fredagen skriver SVT Sport att svensk damishockey fått ett historiskt kollektivavtal. Ett avtal som bland annat innebär att spelarna är försäkrade om de blir skadade under spel i SDHL eller under landslagsuppdrag.

– Det skapar ordning och reda. Allt blir mer seriöst nu. Det sätter press på klubbarna, ligan, förbundet. Men det kommer ställas krav också på spelarna. Det här är ett steg mot att bli mer professionella. Damhockey har varit som hobby innan. Nu hoppas jag det här tar oss in i nästa fas på den här resan, säger Brynäs spelade sportchef Erika Grahm.

Utöver att spelarna är försäkrade står det samtidigt klart att avtalet dessutom bland annat ger spelarna möjlighet till hjälp när de söker utbildning eller jobb.