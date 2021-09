Hittade historisk dagbok – nu har Erik tryckt bok om resan med Gävleskeppet

Borlängebon har ägnat sig åt att transkribera sin anmoder Lovisa Margareta Sköldebrands dagbok från en seglats 1883 och nu har han låtit trycka en bok med berättelsen.

Lovisa gifte sig med skepparen och redaren Otto Fredric Sköldebrand samma år och turen som skildras antas ha varit deras bröllopsresa.

– Farfars far hade ett antal skepp här i Gävle och for hit och dit. Just den här resan gick till Antwerpen med last.

Att döma av Lovisas referat i boken hörde det inte till vanligheterna att hon var med på resorna. Hon befann sig den mesta av tiden under däck på Balder, som båten hette, och läste böcker.

Balder var ett ångsegelfartyg och hade just kommit i Sköldebrands ägo när resan gick av stapeln.

Under fyra dagar på väg mellan Skåne och Belgien var havet så stormigt att Lovisa inte klarade av att skriva i dagboken.

“Lyckades dock genomläsa Ibsens ohyggliga Gengångare, som ej lugnade stämningen”, författade hon i efterhand.

Balder avlöpte den 11:e oktober i regn. Innan dagbokens innehåll tar slut den 20:e december i Sandhamn hade skeppet gått mellan Gävle-Antwerpen, Antwerpen-Gamleby, sedan Gamleby-Shereham-Newcastle.

Familjen Sköldebrand var adlig, sedan en äldre släkting vid namn Hans Ersson nått framgångar som handelsman i Falun och en av dennes söner adlats på 1700-talet, berättar Erik Sköldebrand.

Sonen till Fredric och Lovisa Sköldebrand var Eriks farfar och han växte upp i Gävle, men flyttade sedan till Stockholm, där Erik är ifrån.

Erik Sköldebrand är numera pensionerad men har jobbat med byggen av bland annat järnväg, tunnelbana och dammar under sin karriär. Han har tidigare restaurerat en gammal film om Dalälven som han åkt runt och visat upp, men han har aldrig producerat en bok förut, berättar han. Erik tog hjälp av ett mindre tryckeri i Hedemora för att producera en upplaga på 50 exemplar.

– Det var bara som jag fick för mig att andra kunde vara intresserade av hur det kunde gå till då. Särskilt Gävlebor.

Fartyget Balder utgick från Gävle fram till att den såldes som skrot 1909.