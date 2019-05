Chocken för SSK – "tvingades" med i upproriska brevet: "Vi står inte bakom det"

I november 2018 presenterade ensamutredaren Ola Lundberg ett förslag till hur svensk hockey kval- och seriesystem skulle kunna förändras. Därefter har SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan fått chansen att ge sina synpunkter på Lundbergs motion.

SHL deklarerade tidigt att de står bakom förslaget medan både Hockeyallsvenskan och Hockeyettan haft invändningar – bland annat gällande antal lag som får chansen att avancera från HA till SHL samt hur många lag och serier Hockeyettan ska innehålla.

Under onsdagen publicerades ett öppet brev där 57 klubbar i Hockeyallsvenskan och Hockeyettan riktade kritik mot Ishockeyförbundet med motiveringen "förslaget försämrar rörligheten inom svensk hockey och har direkta negativa konsekvenser för klubbarna såväl för ekonomi som för intresset för sporten."

Distrikten – som är klubbarnas representanter på förbundsmötet 15 juni – uppmanades även att rösta nej till SIF:s styrelses förslag.

Modo och Björklöven var de enda klubbar som inte ville stå bakom det brevet förmedlade.

Trodde alla...

Det visar sig att även SSK meddelat att de ville lämnas utanför, men ändå plockats med i pressutskicket.

– Vi ska inte vara med i det brevet, det hoppas jag att de plockat bort. Vi står inte bakom det, säger ordförande Catharina Elmsäter-Svärd förvånat när Hockeypuls ringer.

Ni står med.

– Det är tokigt. Vi har bett om att inte stå med i det brevet.

Varför står ni då med?

– Antagligen har det gått så otroligt fort. Min klubbdirektör Mats (Pernhem) har pratat med ordförande och vi har skickat mejl att vi inte vill vara med. Det är olyckligt att vi står med.

Varför vill ni inte stå med i brevet?

– Vi tror inte på att gå konfrontatoriskt fram. Det kommer vara flera möten framöver där vi kommer kunna diskutera förändringar i utredningen. Det behöver inte skrivas brev i den tonen och skötas på det sättet. Man måste kunna ha samtal för att föra det här framåt.

Räcker samtal när det endast är en månad kvar till omröstningen?

– Jag är av den uppfattningen att vill man komma överens kan man göra det. Då gäller det att se helheten för hockeyns bästa. Jag tror inte att man kommer framåt genom att vara konfrontatorisk och ha den tonen. Det låter mer än vad det löser.

Finns det en spricka i Hockeyallsvenskan? Vissa klubbar står bakom brevet, andra inte.

– Man måste sätta det i sitt sammanhang och visa hänsyn till att många klubbar har fullt upp med annat nu. Vissa försöker bara överleva. Sedan har inte alla klubbar en stor organisation och att då skicka ut ett brev med kort varsel gör att alla kanske inte hinner reagera på det som står i brevet. En del vill stå bakom det, andra har inte ens hunnit kolla på det och sedan finns det klubbar som vi som inte vill vara med i brevet.

Hur känns det då att brevet ändå skickats ut?

– Det känns tråkigt, särskilt om man inte tagit bort vår logga. Vad det beror på, det kan jag inte svara på.

Vem har skrivit brevet och tagit med er?

– Det är från Hockeyallsvenskan. Jag vet inte om det skrivits av kansliet, ordförande eller någon annan. Det har jag ingen aning om.

När fick ni nys om att brevet skulle skrivas?

– Sent i förrgår kväll (tisdag) gick det ut till klubbarna. Sedan hanterades det under onsdagen. Vi pratar om timmar från att det skickades ut till att man skulle ha gett sitt svar. Då ska man sätta det i relation till att många klubbar har andra saker för sig just nu. Vissa har inte ens kanslier.

Elmsäter-Svärd beskriver brevet som förhastat. Hon berättar att ägarrådet (representanter från allsvenska klubbarna) och sportrådet (allsvenska klubbdirektörerna) ska ha möten nästa vecka, där det funnits möjlighet att samtala och påverka det förslag som ska presenteras i juni.

– Vi hade ett tidigt ägarmöte (i januari) med alla klubbar där vi gick ut med att vi i stora drag stödde Ola Lundbergs förslag, men det finns saker som borde diskuteras. Vi vill inte ha endast en låst plats till SHL, utan det ska vara möjligt för fler lag att gå upp från Hockeyallsvenskan.

– Det är synd att man har så bråttom (med brevet). Man måste respektera klubbarna som har annat att fokusera på just nu, saker som handlar om ens överlevnad.

Det här serieförslaget handlar samtidigt om överlevnad i ett längre perspektiv, eller?

– Absolut. Det finns saker i utredningen som man kan ha synpunkter på också, men det måste man kunna lösa utan att skicka ut brev. Jag tror inte att man löser något genom att vara konfrontativa offentligt, det kan faktiskt ställa till med större problem framöver. Det hade varit klädsamt att föra resonemanget på mötena nästa vecka.

Vad tror du om omröstningen nu efter att brevet skickats ut?

– Jag blev konfunderad själv när jag läste brevet för där nämns en motion. Det är snarare ett slutgiltigt förslag som man ska ta ställning till under omröstningen och hur det förslaget kommer se ut har inte presenterats. Det ska bygga på Ola Lundbergs utredning, men slutförslaget är inte offentliggjort. Därför borde det finnas tid att föra diskussioner och lösningar, i stället för låsningar.

HÄR kan du läsa mer om SIF:s förslag, som bland annat handlar om direkt-uppflyttning till SHL, att utesluta kvalmatcher mellan lag i allsvenskan och SHL samt ett nytt upplägg för Hockeyettan.