Lämnade Brynäs i går – Henrik Larsson dominant direkt i comebacken i BIK: ”Det är absolut inget nederlag att vara här”

Henrik Larsson, 24, var rätt deppig när han på tisdagen berättade om tiden i Brynäs tagit slut i förtid. Tvåårskontraktet avslutades bara två månader in på hans andra SHL-säsong, och Larsson tog bilen hem till Karlskoga för spel i hockeyallsvenska moderklubben BIK.

Men ett dygn senare hade Larsson hunnit bearbeta känslorna – och när hans namn presenterades allra sist i lineupen inför Nobelhallens publik och han fick åka in på isen till tonerna av Sean Banans ”Här glider kingen in” (Larsson går som bekant under smeknamnet ”Kingen”) var allting som vanligt igen, som under de fem säsongerna när han var ordinarie i BIK.

– Det var hur bra känsla som helst. Det känns bara varmt i kroppen att få glida in där, som man gjort så många gånger innan. Det känns som att det var på tiden igen, säger han om introt.

Väl på isen fick Larsson en helt annan roll än han haft i SHL i höst. I Brynäs har han fått speltid i åtta matcher, aldrig mer än åtta minuter och senaste två månaderna aldrig ens tre. I BIK Karlskoga klev han rätt in i förstafemman – bildade backpar med Victor Berglind – och var ende back i första powerplayuppställning. Totalt bokfördes Larsson för 30 byten – flest av alla i BIK – och över 20 minuters speltid i comebacken. Och det är inte för mycket sagt att han dominerade: Larsson var inne på två mål framåt, inget bakåt, och levererade i början av andra perioden en monsterpassning till David Lilja som dock brände friläget.

– Den jäveln får ju sätta den! Nej, jag skojar bara. Jag såg att han kom i en bra båge där, så jag ville bara vända så fort som möjligt och ... Jag tycker att det är bra när forwards visar sig så fort som möjligt så att man kan slå upp den sådär. Synd att det inte blev mål, men han sätter nästa, säger Larsson om det läget.

Hur var det att vara tillbaka och spela så mycket igen?

– Det är fantastiskt kul att vara tillbaka, och det kunde inte ha slutat bättre. Det kändes bra för min del, tycker jag. Det känns att man inte spelat kontinuerligt på ett tag, i orken och bena, men jag tycker ändå att huvudet var med, och händerna var okej. Så det kändes bra ändå.

– Jag är riktigt spelsugen, det kändes så jävla skönt att få spela lite mer igen. Och att bara få gå ut och släppa lös, det är det som har varit problemet innan, att man åkt runt och tänkt för mycket och inte vågat släppa lös, inte hittat någon harmoni. Nu ska jag jobba på att hitta skön känsla och harmoni.

BIK vann matchen med 4–2 efter att ha dominerat andra perioden och gått ifrån till 3–1 precis i inledningen av tredje. Ett mål som kom i numerärt överläge efter att Almtunas Lucas Sandström fått matchstraff för ett gruff med Larsson efter slutsignalen i andra perioden.

– Onödiga utvisningar ska man inte ta, då smäller det, säger Larsson och förklarar situationen:

– Han proppade mig en gång innan och jag såg att han kom bakifrån där, så då tänkte jag: ”Nu trycker jag tillbaka”. Men sedan ryckte han tag i skyddet jag har under hakan (ett specialskydd på hjälmen som Larsson har efter att ha fått ett slagskott i ansiktet), och man får inte rycka i skydd och sådana grejer. Det var onödigt av honom. Men det är gött när det är lite känslor, det gillar jag.

Almtunas Tony Mårtensson skapade spänning med en reducering med åtta minuter kvar, men Gustaf Franzén avgjorde i tom bur från eget sarghörn. 4–2 ger tre poäng och bibehållen sjätteplats i tabellen.

– Jag tycker att vi kontrollerade det bra. Spelet var kanske lite mellanmjölk vissa gånger, men det känns som att vi hittar lösningar och försöker spela oss ur situationer.

När Larsson senast spelade i BIK, säsongen 2016/17, vann han backarnas poängliga i hockeyallsvenskan genom att leverera åtta mål och 32 assist på 52 matcher, och han fyllde på med ytterligare nio pinnar i slutspelet som avslutades med direktkval till SHL mot Rögle. Kommer han producera på samma nivå den här gången?

– Ah, det vet'e fan. Då gick det som tåget, liksom. Det är bara att försöka hoppa på det tåget igen, men det är svårt att säga om det går. Men viktigast är att jag ska försöka göra mitt bästa och kriga för BIK varje match, säger Larsson som fick nöja sig med tre poäng, alla assist, på 62 matcher i Brynäströjan.

Vad kommer du till BIK med för målsättning?

– Att försöka bidra med det jag är bra på, till gruppen. Jobba successivt framåt och bara spela med gruppen, det är en fantastisk grupp att komma in i.

Det känns inte som ett nederlag att komma tillbaka hit?

– Nej, det gäller att tänka om. Jag måste få spela hockey och få speltid, annars utvecklas man inte. Nej, det är absolut inget nederlag. Jag behöver hitta en skön känsla, det är vad det handlar om.

För BIK fortsätter veckan med bortamatcher mot bottenlagen Vita Hästen, på lördag, och Västervik, på söndag.