Tomten bor i Hofors: "Jag hinner inte fira jul"

Det är första adventshelgen och den gråaste himmel man kan tänka sig ligger över Hofors, ja, över nästan hela Sverige. Det känns långt till julafton.

Ljusslingorna sitter uppe i trädgårdarna och den stora ljusstaken på Ovako:s tak lyser svagt i den grå dimslöjan, men någon mysig vinterkänsla faller inte över en.

– Det blir jul ändå ska du se, säger ett stort skägg, med vidhängande människa vid namn Mats Laulainen.

Han har jobbat som tomte i nästan tio år. Hans naturliga och kritvita skägg får folk att genast tänka på tomten.

– Framförallt barnen så klart, men även vuxna. Alla vill ju så gärna tro på tomten, i någon form.

Han är övertygad om att orsaken till att barn blir rädda för tomten är att han ofta bär mask för ansiktet. Och eftersom Mats Laulainen har ett naturligt vitt tomteskägg behövs ju inte det.

– Mina ansiktsuttryck syns och ögonen syns, de kan ju bli som två svarta hål bakom en mask.

TV: Se när Mats blir tomten

Mats Laulainen berättar att han fick idén till sitt tomtande eftersom han är engagerad i IOGT-NTO i Hofors. Innan föreningarna blev en arrangerade NTO en julbasar, och en av punkterna var när "Tomten på taket" slängde ner kolor till barnen.

– Jag ville återskapa den glädjen, och tillsammans med mitt skägg passade det ju så bra.

Nu har han i snart ett decennium fått barn och vuxna på julhumör. Ett jobb som startar i början av december och som slutar med ett dunderprogram på julafton.

De stora jultomteuppdragen i december är Tomtekvällen i centrala Hofors och Klappakuten i Gävle veckan efter. För tredje året anordnas Klappakuten, där Arbetarbladet och Gefle Dagblad, tillsammans med Brynäs IF, hjälporganisationerna Matakuten och Basket Brigade, samlar in julklappar samt pengar till de barn och familjer som behöver extra hjälp under storhelgen.

Hela dagen, måndagen efter andra advent kan den som har möjlighet och vill komma till Flanör i centrala Gävle och ge en julklapp. Inslagna och oinslagna gåvor tas emot, de som inte har julpapper blir inslagna där.

– Jag haltar dit på eftermiddagen, och slår in och tar emot julklappar tills det stänger igen, säger Mats Laulainen.

Förra året samlades 2 200 julklappar och cirka 100 000 kronor in.

– Jag hinner inte fira jul och för mig är det här årets höjdpunkt. Det ger mig så mycket. Jag gör detta för barnen och föräldrarnas skull, eller för julens skull, kan jag uttrycka mig så? säger Mats Laulainen.

Han träffar syskon och syskonbarn på juldagen, men där är han välkänd, så tomtekläderna lämnar han hemma.

Han har ingen egen familj. Det är därför han och hans röda folkvagnsbuss, med renhorn på taket, kan flänga runt i Hofors och Sandviken i december.

– Jag kallar honom Rudolf. Vi fungerar bra ihop, han och jag.

I början hade Mats Laulainen den klassiska röda utstyrseln, men när han hittade pälsrock kändes den rätt.

– Jag vet inte vad det är för sorts päls dock.

Han ser sitt tomtande som hjälpreda till tomten i Rovaniemi, som i sin tur är underställd den riktiga Tomten i Nordpolen.

– Det finns ju så väldigt mycket barn och jag är bara en av tomtarna. Det säger faktiskt folk här i Hofors annars också, att jag är en riktig tomte, skrattar han.

Klappakuten – så här gör du för att skänka en julklapp eller ett bidrag

Nu är det dags för Klappakuten i år igen. Förra året samlade vi in 2 200 julklappar och nästan 650 matkassar, som gick till familjer som har det ekonomiskt svårt.

Kom och lämna en julklapp på Flanör-gallerian i Gävle i dag, mellan 10 och 19. Arbetarbladet och Gefle Dagblad sänder live och slår in klapparna.

Fundera på vilken ålder på barn som skulle bli gladast för just din julklapp. Presenten ska vara i nyskick och det går även bra att lämna en klapp som är till en hel familj.

Det prestigefyllda priset "Årets Gävlebo" kommer att delas ut och tomten kommer på besök. Det får ni inte missa!

Vill du bidra på annat sätt kan du också swisha en slant, för att ge någon en jul den aldrig kommer att glömma.

För att lämna ett bidrag till en matkasse via Basket brigade, swisha till: 123 211 1482

För att skänka en gåva till Matakuten, swisha till: 123 616 0378