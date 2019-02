Bästa medicinen mot Hoforsbon Linnéa Englunds bipolära sjukdom är musiken: "Den blev räddningen"

Sedan ett halvår tillbaka pluggar Linnéa Englund musikskapande på Brunnsvik folkhögskola i Borlänge där hon kom in efter att ha skickat in sångprover. Det har blivit en vändning för henne efter många långa mörka år.

– Det känns som en revansch att jag gör det här nu. Det är något jag alltid velat göra men folk har alltid varnat för att man inte får jobb, därför har det inte blivit av tidigare, berättar hon.

Nu har Linnéa istället insett att hon måste ha musiken för att fungera bättre och klara av ett annat jobb över huvud taget. Hon har bipolär sjukdom och kan få rejäla dippar i måendet.

Nyligen separerade hon med pojkvännen, vanligtvis borde det ha inneburit att hon gick in i en sämre period men sen hon började följa sin dröm och plugga musik har hon börjat hantera allt som händer mycket bättre.

– Musiken har blivit räddningen för mig. Jag tror absolut att det har med det att göra att jag fungerar bättre, det blir som terapi.

Jag känner att min tid är nu och att det äntligen går bra för mig

2010 blev allt mörkt för Linnéa, hon orkade ingenting och hamnade efter i skolan. Snart drabbades hon av ett epileptiskt anfall och på Akademiska i Uppsala konstaterade läkarna den bipolära sjukdomen och att hon hade drag av Aspergers, epilepsin stannade som tur var vid ett anfall.

De kommande åren tärde på hennes familj.

– Det har varit kaos. Nu är det skönt att se att de ser att jag mår bättre, jag känner att jag vill betala tillbaka nu. Jag känner att min tid är nu och att det äntligen går bra för mig, säger hon.

Nu drömmer hon om ett vanligt jobb och att göra musikgig vid sidan av. Att skriva egen musik är nästa steg men först ska hon spela in covers av hennes favoritartist Ted Gärdestad och ge ut dem på Spotify. Något som hon fått chansen att göra genom projektet Dalapop (Resurs- och produktionscentrum för populärmusik i Dalarna), 18 februari går hon in i studion och spelar in låtarna "Låt kärleken slå rot" och "Ge en sol".

– Han led också av psykisk ohälsa och jag har alltid relaterat till hans musik och känt att den hjälpt mig.

Hon hoppas att låtarna kan vara ute redan någon gång under mars.

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom innebär att du är manisk och deprimerad i olika perioder. Däremellan kan du må bra och leva som vanligt. Du som har bipolär sjukdom behöver söka vård eftersom sjukdomen kan göra att du ibland mår mycket dåligt. Du kan få behandling som hjälper dig att må bättre.

Det finns olika typer av bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom typ 1 är den mest kända varianten av sjukdomen, och kallades tidigare för manodepressiv sjukdom.

Källa: Vårdguiden, 1177.se