Toni cyklar från Hofors till Paris – för att hjälpa barn med cancer: "Vi gör det här för livet"

Varje år cyklar motionscyklister från Team Rynkeby – God Morgon hela vägen ner till Paris för att stötta Barncancerfonden. Av totalt 54 cykellag är Hoforssonen Toni Kivis lag Team Rynkeby – God Morgon Dalarna det allra nordligaste, med cyklister och serviceteam från stora delar av Sverige.

Det är av kärlek till hembygden som Toni Kivi valt att cykla de extra milen från Hofors, trots att hans lag egentligen startar från Falun där Toni bott sedan länge. För att hedra sina hemtrakter har Toni också själv samlat in de 25 000 kronor som krävs för att få en sponsorplats på cykeltröjan, och på hedersplatsen på bröstet sitter nu texten "Med kärlek från Hofors".

– Det var en jättechansning. Innan jag visste om jag skulle lyckas få ihop pengarna la jag ju ut dem själv. Jag ville göra en egen grej för bygden, berättar Toni Kivi.

Alla pengar som samlas in går oavkortat till Barncancerfonden, och under året anordnar cyklisterna flera välgörenhetsevent i sina hemtrakter. Toni Kivis lag har bland annat organiserat en hockeymatch och det årliga Skolloppet, där elever springer för att samla in pengar till ändamålet. År 2018 var Team Rynkeby Barncancerfondens största enskilda bidragsgivare.

Att stötta Barncancerfonden är det viktigaste i hela projektet menar Toni Kivi. Alla administrativa utgifter betalas av Rynkebyfonden och kläder, utrustning, hotell och resan hem betalar Toni ur egen ficka.

– Vi gör det här för livet. För att barn ska slippa den här eländiga sjukdomen. Det är det allra största i det här, insamlingen.

Cyklisterna måste ha cyklat minst 250 mil inför resan till Paris. Toni Kivi har cyklat hela vintern och är nu uppe i över 500 mil. Han ser positivt på cykelresan och sammanhållningen i sitt lag.

– Vi är envisa. Blir det regnigt och kallt tänker vi "Nej, vi ska köra ändå!".

När de anländer till Paris 6 juli blir det firande och mottagning med de andra lagen.

- Sen ska vi väl cykla till Eiffeltornet såklart. Man vill ju ha den där bilden när man håller upp cykeln framför, skrattar Toni.