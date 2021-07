Högeroppositionen kritisk mot Ockelbos nya kommunchef – men professor sågar kritiken: "Inte jäv"

På kommunstyrelsemötet den 15 juni togs beslutet: Ockelbobon och den nuvarande ekonomichefen, Joachim Krüger, anställs som Ockelbos nästa, ordinarie kommunchef.

Han valdes på förslag av majoriteten, alltså Socialdemokraterna och Centerpartiet, ihop med Vänsterpartiet.

Krüger har varit ekonomichef i Ockelbo sedan 2008, dessförinnan ekonom på kommunen. Totalt har han arbetat på Ockelbo kommun i 18 år. Motiveringen till anställningen var att han är en erfaren ledare och van att arbeta i Ockelbo.

Men utöver rollen som ekonomichef och mångårig, meriterad kommunanställd har Joachim Krüger även länge varit politiskt aktiv – i Centerpartiet.

Så sent som 2014 kandiderade han för C till riksdagen, men kom inte in. Han sitter i dag som nämndeman i Gävle tingsrätt samt som ersättare för C i August Ferdinand Jäderbergs stiftelse och Anna och Per G Berggrens stiftelse, där han även är kassör.

Men han har inga politiska uppdrag i kommunen.

Trots det är högeroppositionen i Ockelbo, framför allt SD och M, kritiska till anställningen.

Enligt Liz Zachariasson, gruppledare för Sverigedemokraterna, har Krügers band till C gynnat honom och valet av honom ger fördel till majoriteten.

– Vi har absolut inget emot Joachim personligen. Han har gjort ett jättebra jobb som ekonomichef. Men det är ingen hemlighet för någon att han är centerpartist, säger hon.

Exakt hur Krüger som tjänsteman ska kunna agera i fördel för majoriteten kan hon inte svara på. Men SD, M och även KD hade hellre sett Ockelbos socialchef Johan Callenmark, som också sökte tjänsten, som ny kommunchef.

– Vi anser att Krüger inte kan vara opolitisk med den bakgrunden. Men vi måste försöka bortse från det, säger Liz Zachariasson (SD).

Henrik Wenander är professor i offentlig rätt vid Lunds universitet. Han menar att oppositionens kritik är obefogad.

Som kommunchef är man kommunens högsta tjänsteman och man kan inte samtidigt ha politiska uppdrag. Då föreningsfrihet råder i Sverige får man rösta på och eller vara medlem i vilket parti man vill, även som kommunchef.

– Den som är kommundirektör, som rollen heter i kommunallagen, är inte valbar till politiska förtroendeuppdrag. Det innebär också att om personen tillträder en tjänst som chef över en förvaltning, då upphör uppdragen i en nämnd eller andra politiska åtaganden automatiskt, säger Henrik Wenander.

Uppdrag som nämndeman i tingsrätten eller stiftelser räknas inte som politiska uppdrag enligt kommunallagen.

Men att ett parti röstar på sin egen partikamrat, som får en ledande position som kommunchef, du ser inget problem där?

– Där har vi regler om jäv som gäller, men bara för att man har samma partitillhörighet eller röstar på ett visst parti innebär det inte jäv.

När tidningen ringer Joachim Krüger svarar han på sms att han har semester. Han återkommer dock senare samma dag på mejl.

På frågan om han fortfarande är medlem i C svarar han inte. Men han skriver att när han påbörjade sin tidigare anställning på kommunkontoret avvecklade han sina "mer politiska uppdrag" för C i både kommunen och regionen, då bland annat på Folkteatern och Länsmuseet i Gävle.

När han börjar det nya jobbet som kommunchef kommer han även att lämna uppdragen som nämndeman i tingsrätten och som stiftelseersättare.

– Kommunchefsuppdraget är inte ett politiskt uppdrag. Visioner och mål ska politiken stå för och kommunchefen ska leda verkställandet, skriver Joachim Krüger till tidningen.