Höghastighetståg en lekstuga för politiker

Höghastighetståg är en lyxinvestering från Stockholm och söderut, ingenting som vi norrlänningar någonsin kommer i åtnjutande av. Men man kan ju inte undgå debatten som förs mellan de kommuner som berörs och Trafikverket.

Det jag reagerar på är all prima åkermark som fläks upp och förstörs för all framtid. Dessutom krävs det speciella järnvägsstationer. Kan man inte där höghastighetsjärnvägen ska fram bygga upp den på pelare just över känsliga avsnitt som till exempel fin åkermark och andra värdefulla platser som man vill bevara. Om det skulle kosta några miljarder ytterligare spelar ju ingen roll. Detta är ju ändå en lekstuga för oansvariga politiker som fastnat i pojkdrömmar ända sedan de körde leksakståg hemma på vardagsrumsgolvet.

Samma sträcka som Stockholm–Malmö bor det 65 miljoner människor i Japan och där har de ett höghastighetståg som heter Shinkansen. (Osaka–Tokyo). Det kostar ungefär 1 600 kronor att åka sträckan idag. I Sverige, kanske maximalt 5–6 miljoner, tänk på det!

Donald T.