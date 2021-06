Högt tryck på sommarens simskola: "Uppbokat snabbt"

I simhallen är det lek och stoj sedan öppningen 1 juni, men under coronasäkrade former. I grupper om åtta kan barn och unga nu få simlektioner av Svenska livräddningssällskapet på Fjärran Höjderbadet. Dock är delar av badhuset fortfarande stängt för allmänheten, vilket gör det gelsare än vanligt bland elever och personal. Under sommaren kommer totalt 700 barn få ta del av simskoleaktiviteterna.

– Det är en solklar efterfrågan på att lära sig simma då inte alla får med sig det hemifrån. Simskolan blir uppbokad snabbt, säger Moa Tengqvist på Svenska livräddningssällskapet.

Svenska livräddningssällskapet lär inte bara ut hur man simmar, utan också om simsäkerhet och hur man ska reagera samt bete sig kring vatten. Detta diskuterar man i grupper, bland annat med hjälp av underhållande animerade illustrationer i pappershäften. Simskolan är populär bland barnen. Men det är framförallt lekstunden, som ingår i utbildningen, som barnen uppskattar lite extra.

– Leken är viktig för det är då man får vattenvana, man samverkar med andra och det är lättast att lära sig genom lekandet, säger Moa Tengqvist på Svenska livräddningssällskapet.

Svenska livräddningssällskapet är en ideell organisation och simlärarna är sommarjobbare. Efter att ha varit nedstängt sedan december förra året känner sig simlärarna på Fjärran Höjder nu glada för att verksamheten öppnat upp, framförallt för att det varit en brist på platser för unga att simma på. Simlärarna tycker också att det är riktigt skönt att allt fungerar mer normalt igen. Och inget ont som inte har något gott med sig. Nu får eleverna mer individuell hjälp än tidigare på grund av att barnen nu håller sig till sin grupp om åtta.