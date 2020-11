Höjda taxor i Tierp – så mycket mer får du betala för sophämtning vatten och avlopp: "Har en underhållsskuld"

– De här höjningarna beror på att vi har ett underskott i underhållet av vårt ledningsnät, säger Tomas Ulväng, vd Tierps Energi och Miljö AB.

De föreslagna prishöjningarna beslutades under tisdagens möte i kommunfullmäktige.

För kommunalt vatten och avlopp inom det kommunala ledningsnätet utgår idag en fast avgift på 5 050 kronor per år och hushåll när det gäller villor.

Den kostnaden blir från och med 1 januari 5 400 kronor, en höjning med 350 kronor per år.

– Vi måste öka underhållet för vi har vattenläckage på vårt nät. De här ledningarna och anläggningarna måste bytas. Det är huvudanledningen till höjningarna, säger Ulväng.

Flerbostadshus har en kostnad på 1 312, 50 kronor idag, ny avgift blir 1 406 kronor. Varje levererad kubikmeter vatten har kostat 24,40 kronor, efter nyår är den uppe i 26,25 kronor.

I dag är grundavgiften för sophämtning för en- till tvåbostadshus 1 235 kronor per år, för flerbostadshus 615 kronor per lägenhet och för verksamheter 590 kronor per år.

Motsvarande avgifter nästa år landar på 1 284 kronor för villor upp till två hushåll. Lägenhetsboende i flerfamiljshus kommer få betala 640 kronor och verksamheter 614 kronor per år i grundavgift.

När det gäller sophämtning kostar tömningen av ett 140 liters sopkärl idag 636 kronor per år med tömning varannan vecka, från 1 januari 800 kronor.

För slamtömning av enskilt avlopp har kostnaden varit 1 130 kronor per tömning av ett normalhushåll om avfallstanken har en volym på 1,6 till 3 kubikmeter. Ny taxa är 1 152 kronor för samma tjänst.

LÄS OCKSÅ: Toboån förorenad av avloppsvatten: "Hela ån är svart"