Hon blir tillförordnad klubbdirektör i Brynäs: "Blir en nystart"

Under tisdagens årsmöte lämnade Gunnar Ekman och Jennie Brobeck sina poster som tillförordnade klubbdirektörer i Brynäs IF.

På torsdagen meddelade klubben att de nu fyllt den vakansen, och plockar in Pernilla Dalborg som ny tillförordnad klubbdirektör tills vidare.

– Det här blir en nystart, som nog väldigt många brynäsare har sett fram emot, säger Dalborg i ett pressmeddelande.