Hon shiftade ner till en etta med kakelugn för att kunna resa mer: ”Det var så mycket som stämde”

Egentligen hade hon redan sitt drömhus. En rosa bakelse med glasveranda och uppväxt trädgård. Men redan den första vintern kom det mycket snö och sommaren blev frodig, hon fick ont i kroppen av allt skottande och den eviga klippningen av gräs. En dag hörde ena dottern av sig och hade sett en ledig lägenhet i stan. ”Där skulle ju du kunna bo mamma.” En etta med kök från förra sekelskiftet, med kakelugn och nära till tågstationen.

– Det var så mycket som stämde. Jag tycker om gamla hus med en egen själ och kan inte tänka mig att bo i ett nybygge. Jag har alltid tyckt om att resa och hade funderat på att skaffa något lättskött för att kunna resa mer. I dag stortrivs jag med att bo kompakt. Det ryms ganska många ändå, jag har ofta folk på besök och barnbarnen älskar att vara här fast det är så litet.

Hon sitter i en grå soffa med rosa kuddar omkring sig. Rummet är fyllt av fina saker och det hänger fransar och pärlor lite här och där. Hon har alltid tyckt om att inreda, och helst med enkla medel, ändå finns det en lyxig känsla i hemmet med kristallkronor, drinkvagn, ljuslyktor och konst, bland annat av vännen och konstnären Saida Krause Söderström. På väggen bakom sittgungan hänger inramade vinylomslag och ur högtalaren hörs Thåströms raspiga stämma; ” Tänk att flyta sommardagar, doften av asfalt i ditt hår, tänk att alltid va på väg…”

– Han är kanske lite deppig, men jag älskar rösten. Texterna är så bra och så är han ju snygg också!

Christina skrattar och slänger det ljusa håret bakåt. Hon har bestämt sig för att ta tillvara på livet så mycket hon kan. En njutningsmänniska som tycker lika mycket om god mat som bra musik. Bordet i det pyttelilla köket går att förlänga med en iläggsskiva. I vardagsrummet har hon golvpuffarna som extra sittplatser, de fungerar dessutom som förvaring av barnbarnens leksaker. På köksgolvet står en glänsande champagnekyl på fot, den använder hon som piedestal när den inte behövs för bubbeldrycker.

På väggen hänger tre tittskåp med gamla saker i. Dockan längst upp kommer från 1930-talet och är ett minne efter mormor. På hyllan intill står Pluras kokbok som hon fick signerad när han kom till Nian, hans texter betydde mycket för henne i ungdomen. Proppskåp däremot har hon alltid haft svårt för, därför har hon trollat bort det som hänger i hallen bakom en snidad lucka. Luckan hittade hon på loppis och målade vit, en kompis hjälpte till att montera.

I badrummet står statyerna som hon köpte under sina första resor till Grekland. Och badkar är förstås ett måste för en njutningsmänniska. Hon beställde ett på tassar utan att veta hur det skulle gå att få in i det smala utrymmet. Det fick stå på snedden och fungerar hur bra som helst. Kulören rosa återkommer överallt, en favoritfärg sedan hon var liten. Den rosa keramiklyktan släpade hon hem från Grekland. Bysten av ett kvinnohuvud hade en rosa ton från början. Hennes mamma ropade in den på auktion och Christina har haft den sedan flickrummet.

– Bysten har varit med länge. När vi lekte kuddkrig en gång ramlade den i golvet och jag fick limma huvudet. Nu har jag målat henne vit. Hon är min längsta sambo, ler Christina.

Det mesta är presenter från vänner och minnen från resor. Men hon tycker också om att skapa. I hängstolen sitter tre waldorfdockor som hon har sytt, de föreställer de två äldsta barnen och henne själv.

– Sedan kom jag av mig lite, tanken var att de yngsta barnen också skulle få. Nu är de vuxna sedan länge.

Utanför de spröjsade fönstren skiner solen. Lägenheten ligger i kvarteret Lindansaren, ett av de sista gamla trähusen på Brynäs. Det räddades undan rivning i sista sekunden. Den kringbyggda trädgården har syrenhäck och rabatter och där går hon ofta ut och sätter sig. I trapphuset med gammal panel och fina snickerier står två rosa resväskor, Christina har alltid tyckt om att resa.

Under åren har det blivit en hel del släpande hem på grejer, särskilt från Grekland. Som pärlfransarna på lampan i fönstret som hon har klistrat dit själv. Krukväxten med rosa på bladen är skott som hon tagit hem från Grekland. Skåphandtagen i köket, gardinerna, krukan med bläckfisken på, allt är köpt i Grekland.

Men nu börjar ett nytt kapitel. Christina kommer att fortsätta resa med inredning i bagaget, fast åt andra hållet. Hon har förverkligat nästa dröm och köpt ett ”sommarhus” i Grekland. I vintras hade hon en kristallkrona nerpackad i resväskan. Huset har egen takterrass och ligger innanför den medeltida muren i Rhodos gamla stad.

– Jag har många skador på kroppen och mår bättre av värmen i Grekland. Nu kommer jag att kunna tillbringa längre perioder i värmen. Men jag vill ju göra fint på mitt eget vis. Nästa gång jag åker kommer väskan att vara fylld med inredningsprylar från Sverige. Det mesta är rosa förstås.

Kvarteret Lindansaren på Brynäs

1892 ansökte lokomotiveldaren Pousette om byggnadslov att få uppföra ett tvåvåningars boningshus samt ett gårdshus på tomten

1933 betecknas fastigheten som Lindansaren 1 och det sägs att namnet kommer av att stadens första teater ska ha legat här

1977 såldes husen till Gävle kommun och 1984 såldes de vidare till Skanska. Tanken var att riva och bygga nya bostäder men det kom protester

1991 fattades beslut om q-märkning med rivningsförbud och en av de sista gamla fastigheterna på Brynäs blev räddad

Efter det rustades och återställdes bostadshuset. Gårdshuset var angripet av svamp och kunde inte rustas, det revs och byggdes upp på nytt. I dag är kvarteret en bostadsrättsförening.

Uppgifter ur Karin Säljs högskolearbete om Lindansaren