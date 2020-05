Husvagnscenter i Valbo säljer bra – trots corona: "Fler yngre familjer köper husbil"

Den mest köpstarka gruppen brukar vara 40- och 50-talister. I början av coronapandemin oroande han sig därför över hur reserestriktioner och frivillig karantän skulle påverka affärerna.

– Men i takt med att solen kommit fram har försäljningen kommit igång. Vi märker att allt fler yngre familjer köper husbil, säger Leif Hansson.

I tider av virus och flygskam kan campinglivet till och med få ett uppsving, tror han.

– Ja, tack vare att räddningstjänsten ställt krav på brandsäkerhet är avstånden redan corona-anpassade på campingplatserna. Och om du har egen dusch och toalett behöver du inte besöka servicehuset, säger Leif Hansson.

I över 30 år har hans företag bedrivit verksamhet på samma adress i Valbo. Om det inte rådde brist på arbetskraft hade antalet anställda varit fler än dagens tio.

– Vi skulle kunna anställa flera stycken till verkstaden, men det är svårt att hitta folk som kan jobba med gas, el och fordon. Det är en riktig flaskhals, säger Leif Hansson.

Under de senaste åren har omsättningen ändå ökat och ligger nu på mellan 70 och 80 miljoner kronor per år. Eftersom även lönsamheten och arbetsmiljön är god kvalar företaget in på listan över Gästriklands 50 mest framgångsrika företag som projektet Framför har sammanställt.

För att skydda grundvattentäkten i Valboåsen har kommunen tidigare beslutat att "riskverksamheter" inte kan vara kvar i området. Husvagnscenter berörs av beslutet och planerar att flytta till Ersbo industriområde senast 2023.

– När vi bygger nytt kan vi tänka på arbetsmiljön redan från början och få det precis som vi vill ha det för våra anställda, säger Leif Hansson.

