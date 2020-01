Hyllades senast – i natt blev Gävlesonen utbytt efter raset: "Jag skäms"

Han är uttagen till All Star-matchen om drygt två veckor och hyllades efter segern mot New York Rangers senast.

I nattens match mot Tampa Bay byttes Jacob Markström däremot ut efter att ha släppt in sex mål på 21 skott.

– Det är fruktansvärt. Det finns en anledning till att man blir utbytt en sådan här kväll, säger Markström till nhl.com.