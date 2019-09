Idrottens dag, Sagostund, Inspirationsdag - Det händer i dag 21 september 2019

GÄVLE

Arrangemang

Skojiga lördagar på Sätra bibliotek. Idag kan du komma till oss och spela tv-spelet Mario Kart. Sätra bibliotek kl 10-14.

Lördagsfilm med picknick-klubben. Gå med i vår filmklubb picknick-klubben! Varannan lördag visar vi inomhusfilm på Andersbergs bibliotek för medlemmar i klubben. Filmerna är ca en timme långa och passar barn upp till 7 år i vuxet sällskap. En liten picknick-korg ingår. Medlemskap kan ordnas på plats. Andersbergs bibliotek kl. 11.

Gävle fågelklubb: Tjejexkursion till Stenö orn. Vi samlas 07.00 vid konserthuset för samåkning till Söderhamnstrakten. Stenö orn vid havet är huvudmålet, men även Ålsjön som också är en fin fågellokal besöks. Alla tjejer välkomna, även icke medlemmar.

Sagostund för de minsta. Kom och lyssna på härliga berättelser. Rim och ramsa och sjung tillsammans med Margit Bojang. För barn 1-3 år. Stadsbiblioteket, Narnia kl 13.

Kl 11–15 Idrottens dag i Gävle. Prova på – känn rörelseglädjen! Upplev och utforska framtidens idrott tillsammans med våra fantastiska idrottsföreningar. Prova på pickleball, showgymnastik, bordtennis, taekwondo, innebandy, historisk fäktning, el-hockey, gåfotboll, curling, baseboll, trampolin och mycket annat. Gavlehovshallen. Kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs.

Kirjoituspaja/Skrivkurs. Tule kokeilemaan kirjoittamista kirjailija Maarit Turtiaisen johdolla. Harjoituksiin kuuluvat m.m. koukuttava alunteko, ympäristön kuvaus, henkilöhahmojen luominen. Rajoitettu määrä paikkoja, ilmoitus: elina.latomaa@gavle.se. Stadsbiblioteket, Hillbomsalen kl 10-14.30.

Kl 14–17 Skridsko för alla! En prova-på-aktivitet i samband med Idrottens dag. Ishockey, konståkning och skridskoåkning. Skridskor och hjälm finns att låna. Kl 14–16 skridsko gemensamt, kl 16–17 klubba och puck. Nynäshallen. Kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs.

I Strömsbro Kyrka. Kl. 18:00 Elvisgudstjänst ”His hand in mine”. All musik är musik som Elvis sjungit. Delta i en Elvis-inspirerad predikan och lär dig mer om musiken och om Elvis som hade en stark relation till gospelmusiken. Det blir allt från O Store Gud till Always on my mind och Love me tender.Kyrkokören med musiker och solister sjunger. Medverkande: Präst Ing-Marie Lundberg och Musiker Ellen Weiss.

Äventyrshuset Alborgen kl 10-18.

Utställning

Jesper Eriksson från Falun visar skulptur och grafik. Öppettider mån-fre 10-18, lör 10-13. Utställningen pågår t.o.m. lördag 28/9. Profilen Konst & Ram, Nygatan 38 i Gävle.

Höstutställning i Forsbacka Bruk! Samlingsutställning på Labbis: Helena Niva, akryl. Fredrik Niva Foto. Christina Sundqvist keramik. På verket ställer Ewa Szamborska ut sina målningar. Fågel, fisk eller mittemellan. Utställningarna pågår: 21/9-22/9 kl.11-15.

På Silvanum, Kungsbäcksv. 32, visas ’Berättelser i bild - bonader & broderier’ med asylsökande på Kulturum. Utställningen pågår till 22/9. Öppet mån - fre 10-16, lör-sön 12-16, guidade visningar torsd kl 12.

Galleri K: Pär Kock visar måleri. Utställningen pågår 14/9-29/9. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till tors­dag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Galleri Elixir, vid matsalen, Gävle sjukhus, visar under tiden 7 – 27 september Gunilla Löfgrens konst `lösa trådar´ Galleriet är öppet mån – fre kl 11 – 14.

Gävle Konstcentrum. Mats Hjelm- Den andra stranden 17.8 – 22.9. För första gången har den internationellt erkände konstnären Mats Hjelm en utställning i Gävle, där han visar det hyllade videoverket Den andra stranden. Öppet tis-sön 12-16.

HAMRÅNGEBYGDEN

Arrangemang

Höstmarknad på Hembygdsgården i Bergby kl 11-15. Marknadsstånd och servering av kolbullar samt fika med hembakat bröd. Hembygdsföreningen.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

16.00 - 17.30 Radio GSK Finska klubben i Gävle.

Du kan även lyssna på Radio Gävle på nätet. www.radiogavle.se

SANDVIKEN

Arrangemang

Inspirationsdag: Ta vara på maten kl. 12-16, Sandvikens folkbibliotek, Kulturcentrum. Bruna bananer, slokande sallad och kvarglömda matrester - ofta hamnar fullt ätbar mat direkt i soporna. Ett enkelt sätt att göra en insats för miljön är att ta tillvara på maten därhemma. Välkommen till en inspirationsdag på folkbiblioteket kring olika sätt att minska vårt matsvinn!

Familjelördag: Väv med lin! Vi arbetar med lintråd och järn. Leds av konstnären Karin Amnå Lindberg. Från 3 år. Fri entré! Kl. 12, Konsthallen, Kulturcentrum.

Lunchvisning av utställningen Tidervarv - Karin Amnå Lindberg. Konstpedagog Jan Annerborn visar utställningen. Fri entré! Kl. 12.30, Konsthallen, Kulturcentrum.

Sällskapet släktforskarna har öppet hus med handledare i föreningslokalen kulturcentrum/folkbiblioteket Sandviken. Kl 11.30-13.30.

Utställning

Utställning: Tidevarv. Karin Amnå-Lindberg arbetar sedan 30 år tillbaka med lin i en egen teknik. Hon vill ge rum för tankar och reflektioner. Det textila arvet fascinerar henne. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum. Kl 12-15.

ÖSTERFÄRNEBO

Utställning

Konstutställning i Österfärnebo kyrka. Det är Bo Noresson, Gysinge och Susanne Lantz, Storvik som ställer ut. Hälften av eventuell försäljning till Operation Smile. Utställningen pågår från juli och fram till september månads slut.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Melodikrysset. Vi lyssnar på P4 och löser krysset tillsammans. Vi öppnar kl. 9.45, kaffe och te till försäljning. Biblioteket Skutskär.

Musiklek med Karin kl 10.30. Barnrytmik för små barn och deras föräldrar. Välkomna att sjunga, dansa, spela och ramsa tillsammans med Karin Zakrisson. Biblioteket i Skutskär.

Rio Bio Skutskär. Hasse & Tage En Kärlekshistoria (Sv. Txt) kl 19.

Utställning

Johan Thunbergs galleri vid Laxön Älvkarleby. Konstnärer: Eva Akne och Madeleine Palm (målar med akrylfärg). Öppet: lördagar 12-16 söndag 11-17, övrig tid då Johan Thunberg är på plats och jobbar i ateljén.

Reflex och Reflektioner, utställning av Viktoria Björn. Utställningen pågår till och med lördag 5 oktober. Reflex och Reflektioner” är en samling av målningar och skulpturer, samtliga konstverk kommer att vara interaktiva och besökare kan se två konstverk i ett, med hjälp av t.ex. blixt från en telefon. Skutskär bibliotek kl 10.00 – 13.00.

Fotoexpo på Laxön. 35 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Anders Gruvman, Anders Wigforss, Ann-Sofie Persson, Anna Nygren, Annika Spjuth, Bengt-Ove Furfält, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Gunnar Ericsson, Göran Persson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Jacob Thunberg, Joel Ericsson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Kjell Stafström, Lena Nilsson, Larsgöran Svensson, Lotta Lund, Mattias Boström, Niklas Grönlund, Nils-Olof Engberg, Patrik Norlin, Rosa Sundahl, Royne Hjortendal, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Tomas Gustafsson, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson, Åsa Kolic.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Lär mig leva – Fanny Erkelius. ”Jag växte upp med en mamma som var alkoholist. Låt oss snacka om det som är tungt.” Med måleri och texter berättar Fanny sin starka historia. Utställningen visas 17 augusti – 6 oktober. Vi lever. En ny tid är här. Åren är 1990–2010. Foton från den andra boken om Gävleregionens musikliv. Se artister som blev stora i Gävle, Sverige och världen. Boken är skriven av Peter Alzén och Anders Sundin.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Gävle sjukhus, gamla entrén. Doktor Landelius konstsamling. En utställning där verk ur Region Gävleborgs konstsamling möter texter skrivna av studenter från Bollnäs folkhögskola. Utställningen pågår fram till 3 november. Öppet alla dagar, ingång via huvudentrén.