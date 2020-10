Inbrott på Prolympia två nätter i rad: "Tittat in och sett lärarrummet"

Det första larmet gick under natten mot söndag. Det andra följande natt, mot måndag. Exakt vad som stals är ännu okänt.

– Vi får inte komma in just nu, säger Prolympias rektor, Göran Larsson.

På måndagsförmiddagen jobbade nämligen polisens tekniker med att säkra spår efter de ovälkomna gästerna.

Tjuvarna ska ha tagit sig in via lärarrummet, säger Göran Larsson.

– De har tittat in och sett lärarrummet, slagit in en ruta och gått in. De har letat efter datorer och har väl också hittat några. Vi har tappat ett antal lärardatorer. Det är materiella ting som går att ersätta.

Eftersom skolan är larmad kom väktare till platsen. Men då var tjuvarna borta.

I nuläget finns ingen misstänkt för inbrotten.