Inga givna spikar på Gävletravet

V5-omgången ser småtrevlig ut på förhand och saknar givna spikförslag. Vi garderar i alla lopp men går kortast i kallblodsloppet (V5-4) där Ewertina leder länge, sedan återstår det att se om hon klarar av att hålla ifrån sig en felfri Åsasindy.

V5-1: Erin Zet gick anständigt i debuten och har säkert gått framåt med loppet i kroppen. Kona Boko har ett bra läge i sin debut och skall räknas tidigt. Holster har ett knepigt spår men ska räknas om han sköter sig. Hindenburg Am blir bättre och bättre och gick en fin tid senast. Ranking: 5-1-4-3-6-8-2-7-10-11-12-9.

V5-2: Again Kronos väntar på första segern och har en passande uppgift den här gången. Uto Broline hade tre raka innan galoppen senast och måste med på kupongen. Annie Flame har inte startat på länge men är talangfull och skall räknas direkt. Feeling Fat har två segrar på de tre senaste starterna och är också aktuell. Ranking: 8-9-4-2-1-13-15-11-14-10-6-3-7-5-12.

V5-3: Global At Work är härdad i tuffa gäng och har en bra uppgift den här gången. Gloria Sisu är ingen segermaskin precis men ofta med därframme och går inte att räkna bort. Belle Reine är bättre än raden och får inte glömmas bort. Infinite Knight kommer med två raka men har ett utlämnat läge. Ranking: 4-3-10-8-7-14-11-13-9-2-1-5-12-6-15.

V5-4: Åsasindy skötte sig senast och visade bra kapacitet. Ewertina har ett bra läge och kan leda hela vägen. Höstbo Ellen var duktig senast men har ett sämre läge nu. Storm Wilma skötte sig senast och gör hon det igen är hon långt framme. Ranking: 6-4-11-10-3-2-1-7-8-9-5-12-13.

V5-5: Master Blaster har fått ett par lopp i kroppen och då kan han vara mogen att runda det här gänget. Double Formula har fin form loch ett fint utgångsläge och är ett givet motbud. Don’t Be Weak har också visat form och kan få ett fint smyglopp härifrån. Ninepoints Yankee är kapabel och ett bud om han fungerar fullt ut. Ranking: 12-1-9-8-5-13-15-14-10-6-7-2-5-4-11.

Systemförslag: V5-1: 1,3,4,5 Res: 6,8. V5-2: 4,8,9 Res: 2,1. V5-3: 3,4,7,8,10 Res: 14,11. V5-4: 4,6 Res: 11,10. V5-5: 1,8,9,12 Res: 5,13. Systemet kostar: 4 x 3 x 5 x 2 x 4 = 480 rader/kronor.

Övriga lopp: Lopp 1: 2 Come On Eileen – 4 Indigo Sisu. Outs: 6 Icicle. Lopp 2: 5 Ivarsfenomen – 1 Moddjerva – 7 Järvsö Hens. Outs: 11 Lill Hans. Lopp 8: 1 Khotol – 7 Blue Money – 5 Quite A Barbara. Outs: 2 Gin Krupa.

MATS PERSSON