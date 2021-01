Ingen hyressänkning för Princess – hyresvärden vill inte söka stöd: "Borde kunna hjälpas åt"

Stadshotellet Princess i Sandviken hade hoppats på att deras hyresvärd skulle lätta deras ekonomiska börda, efter pandemiåret som gått. Men enligt Dagens Industri vill fastighetsägaren Midstar Hotels inte söka lokalhyresstödet, som hade minskat hotellets hyreskostnader.

– Jag förstår att de behöver få in hyran, men just under den här perioden borde vi kunna hjälpas åt, säger Britta Selander, ägare, till DI.