Ingen ny koll av pandemins effekter – vet hur föreningar drabbas: "Man får väl hålla i hatten"

Föreningarna ställer två frågor till samhällsbyggnadsnämnden. De vill veta om kommunen kommer att kartlägga läget för föreningarna med anledning av fortsatta restriktioner under våren och sommaren. Dessutom undrar föreningarna vilken beredskap kommunen har för ytterligare stöd och hur formen ser ut för detta.

Kultur- och fritidschef Jessica Lindegren svarar på frågorna för nämndens räkning. Hon säger att det inte blir någon ny kartläggning.

– Vissa föreningar skulle presentera väldigt stora planer vad man hade tänkt göra i sommar för att dra in pengar, medan andra har insett att det inte kan göra något. Man målar med olika penslar. Då blir inte det rättvist, säger Jessica Lindegren.

Menar du att vissa föreningar skulle ljuga?

– Inte ljuga men man planerar olika då det är så osäkert. Därför är det mer relevant att utgå från förra året. Vi vet vilka arrangemang vi har och utgår från de siffrorna. De ser ungefär lika ut varje år.

Under förra våren gjorde man en enkätundersökning bland föreningarna om pandemins påverkan på inkomster vid uteblivna arrangemang.

– Underlaget från förra året var väldigt täckande, säger Jessica Lindegren.

Samhällsbyggnadsnämnden har avsatt 350 000 kronor under 2021 för akuta stödåtgärder till föreningar. Av de har man redan delat ut 72 500 kronor till Skutskärs IF bandyklubb som under vintern hade ekonomisk kris på grund av uteblivna matchintäkter. Resterande pengar delas ut av föreningsutskottet kommande höst.

– Anledningen till att vi väntar är att staten hittills har delat ut pengar till idrottsrörelsen. Vi har hjälpt föreningarna att söka dem, berättar Lindegren.

Kommunen har också gett stöd till föreningar på ett annat sätt, man har låtit bli att höja taxorna för idrottshallar och ishallen för 2021-2022 något som motsvarar 160 000 kronor. I sammanhanget har man varit väldigt generösa med sena avbokningar och låtit blir att ta ut avbokningsavgift.

Så här säger Markus Oksanen, ordförande i Älvkarleby IK, om att det inte blir någon ny kartläggning angående pandemins ekonomiska effekter för föreningarna.

– Har de koll så är det väl bra. Jag vet inte vad tjänstemännen vet. Vi har en dialog med kommunen men jag har inte fått några direkta frågor om coronaläget.

Älvkarleby IK förlorade förra året cirka 200 000 kronor i uteblivna intäkter, bland annat för att Fallens dags ställdes in liksom ett lokalderby i fotboll mot Gårdskär. Föreningen fick 35 000 kronor av kommunen i extra bidrag.

Sören Sandström, ordförande i i Skutskärs IF bandyklubb, reagerar på liknande sätt.

– Man får väl hålla i hatten och köra föreningen på sparlåga, Men det är ju tufft för föreningslivet.

Bandyklubben, som har all sin verksamhet på den egna anläggningen, kan inte åtnjuta frysta hyror i kommunala hallar. Föreningen fick förra året 30 000 kronor i extra kommunbidrag.