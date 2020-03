Ingen seger i Talang för Charlie eller Royals – se deras finalframträdanden här

Se Charlie Broman Jäderberg och Royals finalframträdanden längst ner i artikeln.

Såväl Charlie som Vera och Ester har överrösts med beröm i sin resa fram till finalen.

Charlie förde bland annat juryn till tårar när hon sjöng ”Warrior” av Demi Levato och Gävletjejerna och deras dansgrupp Royals har imponerat kraftigt på såväl jury som publik.

När det var dags för final valde Charlie att sjunga "Who you are" med Jessie J.

Juryn var, precis som vid Charlies tidigare framträdanden, imponerade, och gav henne stående ovationer. LaGaylia Frazier blev så pass berörd att hon begav sig upp på scenen för att ge Charlie en kram.

– Du är en sångerska som har sjungit dig rakt in i svenska folket, och det är för att din röst är helt unik. Du har en enorm sårbarhet men är ändå så trygg i rösten, sa Alexander Bard.

Royals (där Vera och Ester är en del) hade inför finalen lovat ett pampigt och mäktigt finalframträdande. Och jodå, deras hiphopdans imponerade på juryn.

– 100 procent det bästa dansnumret det här programmet har haft, menade Bianca Ingrosso och fick medhåll av David Batra:

– Man kanske inte får säga sånt i dessa tider men energin smittar alltså. Fantastiskt nummer.

När sedan de tre bidragen med flest röster räknades upp hamnade dock både Charlie och Royals utanför toppstriden.

Istället gick vinsten till den 2-åriga Border collien Lotus och hussen Lizette. Deras freestyleuppvisning uppskattades och tog hem segern i Talang 2020.

– Jag brinner för hemlösa katter så en del av pengarna ska gå till det, sade Lizette efter att hon mottagit en vinstcheck på 500 000 kronor.

Se Charlies framträdande från finalen här:

