Inhoppare slog till direkt när SIF äntligen vann igen – här är fakta och höga spelarbetyg

Och mål blev det till slut – när inhopparen Marcus Hägg gjorde mål direkt han fick komma in i 84:e minuten.

Sandvikens IF–BP 1–0 (0–0)

1–0 (85) Marcus Hägg, stack direkt in i straffområdet sedan han bytts in – och stötta in bollen från nära håll.

Hörnor: 2–2 (2–0).

Varningar, SIF: inga. BP: inga.

Domare: Ozan Camlibel

Publik: 50 (Jernvallens VM-arena)

Sandvikens IF (4–4–2)

Målvakt

Tobias Johansson 5

Försvar

Gustav Thörn 4

Olof Mård 5

Niclas Håkansson 4

Jimmy Hansson 4

Mittfält

Slava Koidan 4

Emil Engqvist 3

Yannick Mukunzi 4

Herman Johansson (70) 3

Anfall

Emil Bellander 4

Leo Englund (84) 5

Rasmus Lindgren (90+2)

Ersättare

Naeem Mohammed (70)

Marcus Hägg (84)

Rasmus Lindgren (90+2)

Spelade ej: Pontus Norrby (mv), Emil Molin, Farhad Hosseini, Melker Dahlqvist.

Snittbetyg: 4,09. 42.

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.