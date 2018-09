Spännande värvningar och heta derbyn – här är allt du behöver veta inför innebandysäsongen i Gästrikland 18/19

Gävle GIK

Herr (Allsvenskan)

Gävle GIK missade SSL-kval i våras och har sedan dess tappat flera viktiga spelare bland annat Andreas Dahlqvist backarna Erik Söderström och Sebastian Jonsson-Linderdahl.

Samtidigt satsar GGIK hårt och har ny tränare i Hasse Edström och en hel del intressanta spelare in i truppen.

Tränare Hasse Edström säger så här inför kommande säsong:

– Vi står inför en säsong där vi kommer att spela in flera nya spelare från vår duktiga ungdomsakademi som ersättare för en del rutinerade namn som slutat i föreningen. Det är en mycket bra känsla och uppslutning i laget kring årets utmaning att spela i den kanske tuffaste Allsvenskan på många år. Siktet är inställt på premiären hemma mot AIK, något vi jobbar hårt för att vara redo för.

Man går ut mot AIK i första omgången som spelas 21 september.

Nyförvärv: ► Hampus Bodin, målvakt med SSL-rutin. Kommer närmast från Sirius och kontraktet sträcker sig fram till 2020.► Magnus Borgsgård, kommer senast från KAIS Mora. En 25-årig fysisk back som skrivit på kontrakt till 2020.

► Jonas Larsson, framtidslöfte som spelat i U19-landslaget. Kommer senast från IBF Falun där han spelade 39 matcher med laget förra säsongen.

I GGIK har man även flyttat upp flera spelare från juniorlagen till herrlaget: Leo Brodin, Alex Schröder, Alexander Lindh, Victor Gomez.

Viktiga förlängningar: ► 36-åringen Johan "Chippen" Andersson förlänger efter att ha anslutit till truppen förra säsongen. "Chippen" är en av klubbens största profiler och kommer att tillföra mycket rutin i laget. ► Målvakten Felix Andersson har valt att förlänga sitt kontrakt med GGIK fram till 2021 och utgör nu en stabil grund på målvaktssidan tillsammans med Hampus Bodin och Sam Farukhian.

► Nicklas Gustafsson, målfarlige forwarden har förlängt sitt kontrakt med klubben till 2020.

Att se fram emot denna säsong: Det är svårt att inte nämna derbymatcherna mot Runsten. Kommer allsvenskt rutinerade GGIK kunna sätta nykomlingarna på plats eller kommer Runsten skrälla när lagen möts första gången den 18 november på Gavlehov.

Att hålla ett extra öga på: Johan Larsson, ung spelare (21 år) med stor utvecklings potential. Gjort matcher med Falun i SSL och man har tidigare velat få honom till GGIK. Är detta säsongen hans karriär tar fart ordentligt?

Dam (Division 1)

Gävle GIK slutade på femteplats i division 1 förra året. Med ny tränare många nyförvärv inför kommande säsong satsar man högt. Inför kommande säsong har man värvat flitigt och har både flera nya spelare men också ny tränare. Lennart Liljedahl med rutin efter att ha varit team manager för U-19 landslaget samt tränat IBK Alba i div 1 och Allsvenskan i olika omgångar tar över som ledare och tränare för GGIK.

– Vi har ju fått in ganska många nya, vi har bredare trupp än vad vi någonsin haft. Det syns på försäsongsträningarna. Målsättningar har vi inte pratat om än, det tar vi under säsongen. I de här divisionerna är det omöjligt att veta vad motståndarna har och det är halva leken. Vi tror jävligt mycket på tjejerna och det känns riktigt bra i laget, säger assisterande tränare Tom Parneborg.

Gävle GGIK börjar säsongen med hemmamatch mot IBF Falun ungdom den 5:e oktober.

Viktiga förlängningar:

Nyförvärv: ► Johanna Milestad har värvats från IBF Falun. Backen har Älvsjö AIK som moderförening.► Moa Hedström kommer tillbaka till GGIK efter att ha spelat i Sandviken. Backen har tidigare gjort två säsonger med GGIK.► Alva Eriksson lämnar Strömsbro och går till GGIK. Forwarden stod för totalt 21 poäng förra säsongen.► Fanny Lindberg, en av många unga spelare som plockats in till GGIK. Kommer senast från SAIK och har två år i rad representerat Gästrikland under SDF-SM.► Fanny Wembrand är ännu ett SAIK-förvärv och går in på en forward position.► Elin Svensk, kommer senast från Östra SK Jönköping. 25-årige backen kommer att bidra med rutin i det unga GGIK.

Att se fram emot denna säsong: Fanny Lindberg stod för 18 mål på 23 matcher förra året. Återstår att de om distriktsslag-spelaren kan ösa in ännu mer mål i GGIK.

Att hålla ett extra öga på: Maja Johannesson gjorde redan förra säsongen succé i Gävle GIK som bästa poänggörare och hon kom på en fin tredjeplats i seriens totala poängliga. Och det lär fortsätta även denna säsong. 18-åringen har även blivit utsedd av Innebandymagasinet till en av Sveriges största talanger.

IBK Runsten

Herr (Allsvenskan)

Runsten blir tillsammans med Gävle GIK ett av de två elitlagen i länet denna säsong. Man tog klivet tillbaka upp i Allsvenskan inför denna säsong. Senast man spelade här var säsongen 13/14, dock hade man chansen att gå upp redan säsongen efter att man halkat ner men föll mot Hudik/Björkberg.

Inför denna säsong har Runsten värvar flera nya spelare men också säkrat nytt kontrakt med viktiga kuggar i laget.

Strax innan försäsongen drog igång meddelade tränaren Johan Stefansson att han väljer att ta en timeout och Runsten letar i skrivande stund efter en ersättare. Kanske inte den starten man hade önskat att få inför klivet in i allsvenskan.De som tar över är Daniel Nordström och klubblegenden Mathias Bondesson. Så här säger Nordström inför kommande säsong:– Vi ser mycket fram emot kommande säsong. Det kommer att bli otroligt tufft men samtidigt väldigt inspirerande. Vår målsättning är att hålla oss kvar i allsvenskan.

Runsten börjar säsongen med bortamatch mot Djurgården den 26:e september.

Nyförvärv:

► Leo Jonsson kommer senast från SAIK och har 11 säsonger i SAIK/Alba bakom sig. 26-årige Jonsson har allsvensk rutin.► Magnus Persson kommer senast från Skutskär i division två. Persson levererade 69 poäng under förra säsongen och man hoppas du att han ska ta steget upp i sin karriär och bli en poängmaskin för Runsten.►Johan Westbom, ytterligare en Skutskärsspelare som kliver upp tre två divisioner och ska representera Runsten i höst/vinter.

Viktiga förlängningar: ► Centern Marcus Hedman som är en av de som haft längst sejour i Runsten av de nuvarande spelarna förlängde i juli sitt kontrakt med ett år.► Felix Jacobsson har i flera säsonger utgjort ett stabilt målvaktspar med Markus Leppänen och nu är det alltså klart att Jacobsson följer med upp i Allsvenskan.►Robin Mattsson, kvalhjälten från förra året som satte avgörande målen både hemma och borta mot Järfälla fortsätter i Runsten.

Att se fram emot denna säsong: Hur kommer Runsten att stå sig denna gång i Allsvenskan? Det lär bli intressant att följa varje match Runsten spelar den här säsongen. Har man något att sätta emot på högre nivå, kanske främst mot storebror GGIK?

Att hålla ett extra öga på i Runsten: Tvillingarna Anton och Philip Mellqvist. Fin kemi och hittar varandra enkelt.

Strömsbro IF

Dam (Allsvenskan)

Strömsbros damer missade chansen att gå upp i SSL när man förlorade i första kvalrundan mot Örnsköldsvik. En tung miss för Strömsbro som i år startar serien med bortamatch den 30:e september mot Bele Barkarby IF. Och såhär säger tränare Johan Hökby inför säsongen:

– Vi har inte satt vår målsättning ännu men om jag ska säga något så gjorde vi en bra säsong förra året säsongen. Då nådde vi SSL-kval med en helt ny grupp med väldigt många nya spelare. Inför den här säsongen kommer vi ha kvar stommen som var med förra säsongen och vi har även fått in några nya tjejer. Så självklar kommer vi att sikta högt.

Strömsbro börjar säsongen borta mot Bele Barkarby IF de 30:e september.

Viktiga förlängningar:

►Johanna Persson stod för sammanlagt 50 poäng under förra säsongen är en viktig pjäs för Strömsbro att få med sig inför hösten.

►Loretta Man gjorde 14 mål föregående säsong har mycket viktig rutin. Så här sa hon till klubbens hemsida när förlängningen blev klar: "Det som fick mig att skriva på var att det har varit en väldigt rolig säsong både på och utanför planen. Sammanhållningen och stämningen i laget har varit grym. Jag känner att jag har mer att ge som spelare och framför allt att det fortfarande är kul med innebandy!"

► Lovisa Åström kom till Strömsbro inför förra säsongen och visade direkt kvalitet när hon producerade 20 mål sin första säsong i klubben. Nu har hon skrivit på kontrakt för ytterligare ett år i klubben.

Strömsbro meddelar även att de kommer att plocka upp flera spelare från juniorlaget till a-laget.

Nyförvärv:

► Frida Forsell återvänder till Strömsbro efter en säsong i Stenhagen där det blev nio matcher och tre poäng. Stenhagen åkte ur allsvenskan och Forsell går nu hem till Strömsbro och får fortsätta spela på elitnivå.

► Moa Lindén gjorde några matcher med Strömsbro redan i förra säsongen men gå nu över på heltid från Borlänge. Fostrad i bland annat IBF Falun och under förra säsongen gjorde Lindén 17 poäng.

Att se fram emot denna säsong: Kan Strömsbro upprepa förra årets succé och kanske ta sig upp i superligan? Det lär bli spännande att se vad man tar till för medel för att slippa kvalbesvikelse om man skulle ta sig så långt.

Att hålla ett extra öga på i Strömsbro: Tova Värjö fick i sommar Niklas Bäckström-stipendiet och har under föregående säsong gjort 25 poäng i Strömsbros juniorlag. Kanske får vi se henne kliva upp på seniornivå i höst/vinter.

IK Sätra Herr (Division ett)

Det går inte att skriva om Sätra inför denna säsong och hävda något annat än att de har säsongens stora transferbomb. SSL-stjärnan Simon Cederström vänder hem till Gävle efter tre säsonger i IBF Falun och väljer att spela i: Sätra. Förutom Cederström hittar vi bland andra Oliver Frykman och Tobias Ronnefors från Gävle GIK. Sätra går in i serien med ett spännande lag, återstår att se vad de kan skapa.

Så här säger IK Sätras sportchef Mats Hallgren inför kommande säsongen.

– Vi är ju nykomlingar i division 1 så vår målsättning är att hålla oss kvar. Vi har värvat väldigt bra så vi kanske kan höja målsättningen underseriens gång. Vi jobbar nu med att få ihop laget och sätta kedjorna inför kommande träningsmatcher och tycker det ska bli spännande att se var vi står mot de andra lagen.

Sätra gör säsongens första match borta mot Hässelby SK 22:a september.

Viktiga förlängningar:

Nyförvärv:

► Först på listan över Sätras nyförvärv måste vi placera Simon Cederström. Förhoppningsvis kan han leva upp till förväntningarna och bjuda innebandypubliken i Gävle på show i vinter.

► Mike Sterner återvänder till IK Sätra efter en säsong i Storvik. Rutinerad och hungrig igen efter att ha varit skadad.

► Oliver Frykman har skrivit på för Sätra efter att ha spelat i Gävle GIK hela sin karriär. Så här sa han till Sätras hemsida när övergången blev klar: "Suget och glädjen för innebandy försvann lite för mig och kände att jag behövde en nytändning, Sätra var därför ett självklart val för mig då det syns att de finns glädje i laget och jag känner alla grabbar i laget väl."

► Philip Hyson går till Sätra från SAIK. Den 21-årige målvakten har spelat i flera klubbar men valde att gå till Sätra när han ville spela innebandy i Gävle igen.

► Tobias Ronnefors är ännu en spelare som inför säsongen väljer IK Sätra framför Gävle GIK där han spelat de senaste sex säsongerna men han började sin karriär i Sätra.

► Robin Johansson går från Runsten till IK Sätra. 28-åringen med GGIK som moderklubb stod för elva poäng förra säsongen.

Att se fram emot denna säsong: Spännande derbyn mot SAIK väntar, det första 7 november på Träffen.

Att hålla ett extra öga på i Sätra: Simon Cederström, såklart. Det går inte att påstå annat än att han, i alla fall på förhand är den i särklass mest intressanta spelaren i Sätra.

Sandvikens AIK

Herrar (Division 1)

Sandviken slutade på en sjunde plats i förra årets serie. Inför stundande säsong har man värvat flera intressanta spelare. Samtidigt har man tappat flera tunga pjäser bland annat Leo Jonsson som efter elva säsonger i SAIK gått till Runsten och Jacob Lundmark som gått till Kais Mora. Så här säger klubbens ordförande David De la Rosa inför kommande säsong:

– Vår målsättning i år är lite annorlunda jämfört med tidigare säsonger. Vi gör en väldigt stor föryngring, både frivilligt men samtidigt icke önskat. Vi har ju tappat en del tunga nyckelspelare som hade både rutin och spetsegenskaper. Det vi påbörjat nu är något som ska ge resultat på sikt och inte nu. Det handlar om en treårsplan där vi både föryngrar och vill få in en annan träningskultur i föreningen. Målsättningen har vi inte riktigt hunnit sätta, men jag tror utifrån de spelare vi tappat att vi sikta på att hålla oss kvar.

Ny tränare i Sandviken denna säsong är Andreas Lindström, som ersätter Joacim Beronius då hans "personliga situation" gjort att han tvingas lämna sitt tränaruppdrag.

Sandviken spelar säsongens första match hemma mot Rasbo den 23:e september.

Viktiga förlängningar:

► Christoffer Lövdahl gjorde comeback förra säsongen och gjorde totalt 14 matcher med SAIK. 28-åringen kom då från Storvik och förväntas nu fortsätta inbringa rutin i truppen.

► Rasmus Wiklund hade under förra säsongen ett dubbelkontrakt med Åmot (division 3) och imponerade så pass på SAIK-staben att han inför kommande säsong fick ett permanent kontrakt. 19-åringen förväntas vara ett stort löfte inför framtiden.

► Mathias Enholm har skrivit på för ytterligare två år i SAIK IB, en viktig pjäs i det unga Sandviken. Kommer att bidra med mycket viktig rutin.

Sandviken har också flyttat upp följande juniorer till A-laget: William Johansson, Hugo Jonsson och Adam Ström.

Nyförvärv:

► Oscar Wedmark kommer från Runsten men har under förra säsongen varit utlånad till Storvik. Han gjorde totalt 73 poäng föregående säsong och nu hoppas såklart SAIK att den poängskörden ska hålla i sig.

► Alexander Haukirauma, 19 år har gått innebandygymnasium i Falun men väljer nu att vända hem och representera SAIK i vinter. Han har senaste åren spelat med Gävle GIK där han gjorde tolv matcher med A-lager i Allsvenskan förra året.

► Micaél Lindén kom egentligen in i truppen redan förra säsongen då han gjorde två matcher med . 39-åringen förväntas ta en stor roll i det annars väldigt unga SAIK. Hans rutin kommer högst troligen att bli väldigt viktig.

Att se fram emot denna säsong: Såklart är derbyna mot IK Sätra extra heta. Men det kommer också bli spännande att se hur det nya, unga SAIK står sig. Och om

Att hålla ett extra öga på i SAIK: När både Lundmark och Lindberg lämnat står Gustav Wanke som bäste målskytt förra säsongen i SAIK. Vi får se om man kan kliva fram och pytsa in ordentligt även den här säsongen.

Fotnot: Vi har valt att lyfta intressanta vinklar från division 1 och uppåt.