SIF och SAIK skapar Sveriges största ungdomscup i innebandy: "Kommer sätta Sandviken på kartan"

Samarbetet mellan SIF och SAIK Innebandy, med Sandvik som partner, innebär att konceptet från Göransson Cup i fotboll förs över till innebandyn med ambitionen att erbjuda Sveriges bästa innebandycup för ungdomar.

Första upplagan av Göransson Cup Innebandy kommer att arrangeras i Göransson Arena under nästa år.

Cupen kommer att spelas sista helgen i september varje år och är tänkt att bli den perfekta uppladdningen inför innebandysäsongen för ungdomslag från hela Sverige. Evenemanget kräver moderna sportgolv i Göransson Arena, vilket möjliggjorts genom bidragsstöd från bland annat Göranssonska Stiftelserna och i samarbete med Göransson Arena. Golven kommer även att användas i Göransson Cup Fotboll vilket höjer kvaliteten från 2020.

– Det känns otroligt roligt och spännande att få möjligheten att arrangera ännu ett ungdomsevenemang i Göransson Arena. Detta kommer verkligen att sätta Sandviken på kartan i Sverige och jag tror denna cup kan bli minst lika stor som Göransson Cup Fotboll. Vi ser det som en stark fördel att den ligger i september för att inte konkurrera i tid med så många andra cuper och vi kommer att göra allt för att det ska bli ett världsklass evenemang, säger Anders Eriksson in ett pressmeddelande.

– Vi har haft idén i cirka två-tre års tid och jag vill rikta ett stort tack till Sandvikens IF och deras välvilja att ta in oss under varumärket Göransson Cup, säger David De la Rosa, ordförande i Sandvikens AIK, i samma pressmeddlande.

Även Göransson Arenas vd Fredrik Granting välkomnar utvidgningen av Göransson Cup:

– Göransson Arena välkomnar detta initiativ från klubbarna.