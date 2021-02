Innebandyspelarna med gästrikekoppling – de kan få spela SM-final på hemmaplan

► Alexander Rudd, Storvreta

Den gänglige forwarden, född i Sandviken och med IBK Alba som moderklubb, är troligen den mest framgångsrike spelare som Gästrikland fått fram, bofast i landslaget sedan 2012 och med en säregen spelstil där backhand är specialiteten tack vare en udda hook på klubban, som han gärna manövrerar med bara en hand. Två SM-guld med Falun sedan tidigare, tre med Storvreta.

Haft det struligt vid sidan av, men friades så sent som i höstas från misstankarna om drograttfylla.

► Carl Bending-Sörling, Kalmarsund

Målvakten som flyttade till Gotland för allsvenskt spel när han inte fick speltid i Gävle GIK – och nu gör succé i succélaget Kalmarsund, som just nu ligger tvåa i SSL.

► Johan Rehn, Falun

Den 30-årige målvaktsveteranen från Hofors har varit Falun trogen i hela sin elitkarriär, vunnit fem SM-guld och ständigt med i landslagssammanhang. Funderade på att lägga av för nåt år sedan men har spelat vidare. Årets målvakt i svensk herrinnebandy 2017/18.

Patrik Rokka, Falun

Spelade för Gävle GIK i SSL då laget var upp och vände 2015/16, gick sedan till Dalen för att för två år sedan hamna hemma i Falun igen – och fick vinna SM-guld förra säsongen då slutspelet ställdes in och Falun tilldelades mästartiteln som serieetta. Avig och löpstark center.

► Mattias Ljunggren, Dalen

IBK Alba-backen som testade på SSL-spel redan som 19-åring med fyra matcher för Pixbo/Wallenstam. Gjorde sedan två säsonger till med Sandvikens AIK, varav den sista var i allsvenskan, innan han 2012 lämnade för Helsingborg och blev landslagsman. Nu gör han sin åttonde säsong i Umeålaget Dalen.

► Cornelia Fjellstedt, Thorengruppen

Startade sin aktiva karriär på allvar som tolvåring med IBK Hagars pojklag innan det blev flicklagsspel med Sandvikens AIK. Lämnade 2009 för RIG Umeå, där hon gjorde tre säsonger i division 1. Sedan blev superligan och åtta säsonger med IKSU innan hon inför denna säsong gick till Thorengruppen som just nu toppar SSL tre poäng före IK Sirius. Landslagsspelare och två gånger utsedd till Årets back i svensk daminnebandy.

► Amanda Värjö, Sirius

Forward ursprungligen från Valbo AIF som sedan gick till Strömsbro och gjorde två säsonger i division 1 och tre allsvenska säsonger där innan flytten till Uppsala och Sirius där hon nu är inne på tredje säsongen.

► Ebba Bognesand, Endre

20-årig forward som började karriären i Strömsbro men lämnade klubben för RIG Umeå 2017, där det blev tre år med allsvenskt spel innan flytten till Gotland och SSL inför denna säsong.

► Lovisa Åström, Falun

Stor forward med mycket driv som har Storvik som moderklubb, även gjort ett par säsonger med SAIK. Öste in poäng under två år i allsvenskan med Strömsbro innan Sirius knyckte henne till SSL under säsongen 2018/19. Inför denna säsong gick hon till Falun.

► Elin Nordström, Falun

22-årig center som kommer från Hofors och spelade två säsonger med Strömsbro innan klivet till SSL och Falun inför förra säsongen.

► (Detta är de spelare som, som tabelläget ser ut just nu, fortfarande har mer eller mindre möjlighet att ta sig till SM-final.

På herrsidan spelar exempelvis Billy Nilsson – ursprungligen från GGIK – och Sebastian Jonsson-Linderdahl – med ett förflutet i IK Sätra, SAIK och GGIK – i Sirius, som inte har någon teoretisk möjlighet att gå till slutspel alls denna säsong.

På damsidan finns fortfarande en viss möjlighet att Falun ska ta sig till slutspel även om den är liten, laget ligger elva just nu med fem poäng upp till åttonde och sista slutspelsplats och en match mer spelad.

Har vi råkat missa någon? Mejla så lägger vi till!)