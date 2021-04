Inner Wheels sökhund Zak har hittat 1,5 ton knark – nu går han i pension

• LÄSARTEXT •

Springer Spanieln Zak och hans förare Niklas har varit stationerade vid Malmö tullstation. Narkotikasökhunden Zak har ett extra ordinärt luktsinne, som har kunnat nosa sig till narkotika på 50–60 meters avstånd. Han har energi, uthållighet och en otrolig förmåga att oavsett hur narkotikan varit gömd kunnat avslöja smugglingen av narkotika.

Zak är den enda narkotikasökhund som har belönats med utmärkelsen Årets Narkotikasökhund två gånger, 2014 och 2017. Den beräknade samhällsnyttan i alla hans beslag, som varit 1,5 ton narkotika/droger, är hela 2,6 miljarder kronor.

Sedan i mitten av 1980-talet bedriver Inner Wheel ett nationellt projekt tillsammans med Tullverket för inköp av narkotikasökhundar. Antalet hundar, som Tullverket köpt in under årens lopp för Inner Wheels donationer är 79 hundar. Inner Wheel stödjer tillsammans med Tullverket kampen mot narkotika/droger vid våra gränser.

Kristina Andersson, projektansvarig för Narkotikabekämpningsprojektet, Inner Wheel Sverige

/Nina Franchell, läsarredaktör