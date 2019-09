Insändare: Äntligen har du rätt, Karl Gustaf Skoog

Svar till Karl Gustaf Skoog: Nya skatteförslaget leder till förfall för S

Han är på väg att sälja ut all socialdemokratisk ideologi (har redan hunnit ett bra stycke på väg) enbart för att få behålla makten. För detta drar han sig inte ens för att gå extremisternas (islamisternas) ärenden. Har du hört honom någon gång allvarligt ta upp terrorn mot kvinnor, flickor, hedersvåldet, våldtäkterna, bränderna etc etc. Han kanske nämner det i en bisats där han lovar göra något åt detta. Men det stannar alltid vid ord, aldrig handling. Kan det bero på att han är rädd för att tappa stödet från islamisterna?

Olle Ljungbeck