Insändare: Är det det här vi kallar trygga Sverige?

Är det lika över hela Sverige eller varierar det från kommun till kommun? Sverige är ju känt för sitt höga skattetryck med kommunalskatt, regionskatt, statsskatt, mervärdesskatt, diverse punktskatter med mera.

Min far föddes i början i 1920-talet och växte upp på ett litet torp, omgiven av många syskon. Han började jobba och betala skatt redan som tonåring och har sedan dess jobbat inom industrin som verkstadsarbetare i hela sitt liv. Han är nu död sedan några år men han betalade in skatt till stat och kommun i 50 år plus alla andra skatter och avgifter.

När han blev pensionär fortsatte det med skatt på pensionen som han redan betalat in för att få. När han blev riktigt gammal hamnade han på äldreboende, då skulle kommunen ha en komplett redogörelse över min fars ekonomi. När det redovisades och kommunen var nöjd fick han en kostnad på mat och logi som var så hög att pensionen knappt räckte till.

Då ställer man sig frågan; Vart har alla skattepengar som min far betalat in under åren tagit vägen? Ända fram till döden förföljde kostnader och skatter honom och såg till att han knappt hade ett öre kvar när det var dags.

Är det det här som vi kallar det trygga Sverige? Man hade ju inte trott att det skulle kosta så här mycket att bli gammal. Den kostnaden borde man ju redan ha betalt under 50 år som yrkesverksam.

Tror min far var socialdemokrat